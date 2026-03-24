Crisis económica y el colmo de Javier Milei: una marca de motosierras y herramientas cierra su planta

El cierre generó una fuerte repercusión y angustia en el empresariado local y el sector sindical. La marca Bahco, que tiene su origen en Suecia en 1892 y se aproxima a cumplir 140 años de historia, se suma así a una alarmante y creciente lista de empresas que se vieron obligadas a cerrar sus puertas o reducir drásticamente su producción durante los últimos meses, como ya ocurrió recientemente con las fábricas de Fate y Whirlpool.