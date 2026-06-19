CRÉDITOS QUE HABLAN EL IDIOMA DEL PRODUCTOR: CHACO Y BICE LANZARON UNA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR GANADERO

Los productores chaqueños podrán acceder a créditos en valor producto destinados al desarrollo bovino y bubalino, con avales del Fondo de Garantías del Chaco (FOGACH).

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, encabezó este viernes la firma de un acuerdo de cooperación entre la Provincia y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), destinado a fortalecer la producción ganadera chaqueña mediante herramientas financieras adaptadas a las necesidades del sector. El convenio fue suscripto junto al presidente de BICE, Maximiliano Voss, y contó con la presencia del subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores del Ministerio de Economía de la Nación, Martín Giaccio; el diputado nacional, Guillermo Agüero; el ministro de la Producción, Oscar Dudik; representantes de entidades rurales, productores y referentes del sector productivo.

A través de este acuerdo, los productores chaqueños podrán acceder a créditos en valor producto, una herramienta financiera diseñada para acompañar el ciclo productivo ganadero. La línea permite financiar la compra de vaquillonas, la retención de terneras y actividades de recría y engorde, con especial énfasis en la producción bubalina, una actividad en la que Chaco se posiciona como una de las principales provincias del país. Los créditos contemplan montos de hasta 800 millones de pesos por productor o empresa, con plazos de hasta cinco años para compra y retención de hacienda y hasta tres años para recría y engorde. Las cuotas se expresan en kilos de novillo y se cancelan en pesos de acuerdo con el Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG), otorgando previsibilidad a los productores frente a las variaciones económicas.

Además, el acceso al financiamiento contará con el respaldo del Fondo de Garantías del Chaco (FOGACH) y con mecanismos de coaval impulsados junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), facilitando el acceso al crédito para productores y empresas.

Durante el acto, el gobernador Zdero destacó que la concreción de este acuerdo surge de una demanda planteada por los sectores productivos de la provincia. “Este convenio es el resultado del diálogo con nuestros productores y de una demanda concreta que nos hicieron llegar. Entendimos que debíamos generar herramientas para acompañar el crecimiento del sector y hoy estamos materializando una respuesta”, señaló.

Asimismo, remarcó que la iniciativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer la competitividad provincial. “Venimos trabajando en infraestructura, conectividad, reducción de impuestos y generación de herramientas financieras porque creemos profundamente en el potencial productivo del Chaco. Queremos que nuestros productores tengan oportunidades para crecer, invertir y generar más desarrollo”, expresó.

Zdero valoró además la presencia de BICE en la provincia y confirmó que la entidad participará de Agronea 2026, donde brindará asesoramiento e información sobre sus líneas de financiamiento.

Por su parte, el presidente de BICE, Maximiliano Voss, explicó que el crédito en valor producto fue diseñado para brindar previsibilidad al productor. “Esto elimina incertidumbres vinculadas a variaciones de precios, tasas o tipo de cambio y permite que el productor planifique con mayor tranquilidad”, sostuvo.

Voss destacó además la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno provincial y el rol del FOGACH para facilitar el acceso al financiamiento. “Queremos acompañar el crecimiento del aparato productivo chaqueño y construir una agenda de trabajo permanente con la provincia y sus sectores productivos”, afirmó.

Más financiamiento para las economías regionales

A su turno, el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio, resaltó que la línea representa una herramienta innovadora para el sector. “Estamos acercando soluciones financieras que hablan el idioma del productor. Se trata de créditos simples, previsibles y diseñados para que quienes producen puedan enfocarse en hacer crecer sus empresas y sus establecimientos”, señaló.

Además, remarcó el potencial productivo del Chaco y ratificó el acompañamiento del Gobierno nacional para impulsar proyectos vinculados al agregado de valor, la apertura de mercados y el fortalecimiento de las economías regionales.

BICE estará presente en Agronea 2026

Por primera vez, BICE participará de la 23ª edición de Agronea, que se realizará del 3 al 5 de julio en Charata. La entidad contará con un stand propio donde presentará su oferta integral de financiamiento y brindará atención personalizada a productores, empresas y emprendedores interesados en acceder a sus líneas crediticias.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial y BICE buscan fortalecer la producción ganadera, promover inversiones y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico y productivo del Chaco.

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