CRECE LA PREOCUPACIÓN POR LOS SALARIOS Y SE DETERIORA LA IMAGEN DEL GOBIERNO NACIONAL

Qué dice el Índice de Perspectiva Económica (IPE) sobre los siguientes meses del Gobierno

En ese contexto, el Índice de Perspectiva Económica (IPE) alcanzó los 2,10 puntos y permaneció dentro de la zona de estancamiento, aunque registró una mejora respecto de mayo, cuando había marcado 2,01 puntos.

Otro de los datos destacados del informe estuvo vinculado al nivel de endeudamiento de los hogares. El 39,9% de los encuestados reconoció haber solicitado dinero prestado durante el último mes para afrontar gastos corrientes, ya sea a familiares, entidades bancarias, financieras, mediante tarjetas de crédito o plataformas digitales.

El relevamiento también mostró un escenario de fuerte paridad en el plano político-electoral. Ante una eventual elección legislativa nacional, Fuerza Patria reunió el 37,2% de la intención de voto, apenas por encima de La Libertad Avanza, que alcanzó el 35,9%.

En una hipotética elección presidencial, Javier Milei encabezó las preferencias con el 38,1%, seguido por Axel Kicillof, que obtuvo el 32,9%. Sin embargo, en un eventual balotaje entre ambos, la diferencia se redujo al mínimo: el gobernador bonaerense alcanzaría el 42,5% de los votos frente al 42,4% del actual Presidente, configurando un escenario de virtual empate técnico.