CONTROL POLICIAL DETIENEN A UN JOVEN QUE TENÍA PEDIDO DE CAPTURA POR UNA CAUSA DE LESIONES CON ARMA DE FUEGO

Fue identificado durante un procedimiento preventivo. Al verificar sus datos en el sistema biométrico, los efectivos constataron que registraba un pedido activo de detención.

Personal de la División Patrulla Preventiva detuvo a un joven de 23 años que era buscado por la Justicia en el marco de una causa por lesiones graves con arma de fuego.

El procedimiento se concretó en la mañana de este martes en inmediaciones de avenida Soberanía Nacional y calle Arribálzaga. Durante la identificación, los efectivos consultaron sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (SiGeBi), donde se constató que registraba un pedido activo de aprehensión y detención dispuesto por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

Tras confirmarse la medida judicial vigente, el ciudadano fue conducido para los trámites de rigor y posteriormente trasladado a la Comisaría Quinta Metropolitana, dependencia interviniente en la causa

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