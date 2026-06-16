CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE RECOLECCIÓN DE RAMAS Y CACHARROS EN LOS BARRIOS

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través Centro de Gestión Municipal del Barrio La Paz, continúa desarrollando operativos de recolección de ramas, restos de poda, cacharros y corte de pasto, en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, se reanudaron los trabajos en el Barrio Norte, con el objetivo de mantener los espacios públicos limpios, prevenir la formación de minibasurales y contribuir al cuidado del ambiente, además un equipo de motoguadañistas realiza el corte de pastos en cunetas y veredas.

Desde el municipio se solicita la colaboración de los vecinos para respetar los días de recolección y mantener la limpieza de cada sector, fortaleciendo entre todos una ciudad más ordenada y saludable.

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