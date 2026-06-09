CONTINÚAN LOS CONTROLES TOXICOLÓGICOS A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN TODA LA PROVINCIA

Por decisión del Gobierno provincial, a través del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, se sigue implementando controles toxicológicos aleatorios al personal de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de una política orientada a fortalecer la transparencia, la profesionalización y los mecanismos de control dentro de las fuerzas de seguridad.

Los exámenes son realizados por profesionales de Medicina Laboral de la Policía del Chaco, a través de la División Toxicología, mediante procedimientos aleatorios que alcanzan a efectivos de distintas unidades y localidades de la provincia.

Para garantizar la continuidad de estas acciones, el Gobierno provincial realizó una importante inversión en la adquisición de kits, reactivos e insumos específicos, permitiendo sostener de manera permanente este sistema de evaluación y seguimiento del personal.

Hasta el momento, los controles ya se desarrollaron en Presidencia Roque Sáenz Peña, General San Martín, La Eduvigis, Puerto Tirol, Las Garcitas, Presidencia Roca, Pampa del Indio y Santa Sylvina. Asimismo, las pruebas alcanzaron a dependencias de la 10ª, 2ª y 3ª Comisaría Metropolitana, entre otras unidades policiales.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que estas medidas forman parte del proceso de transformación impulsado por la actual gestión, basado en la capacitación permanente, el fortalecimiento institucional y la consolidación de herramientas de supervisión y control.

“Desde el primer día dijimos que íbamos a proteger al buen policía. Quien cumple con su deber y honra el uniforme tiene nuestro respaldo. Pero también entendemos que una fuerza moderna requiere controles permanentes, reglas claras y transparencia en cada uno de sus procesos”, remarcaron desde la cartera que conduce Matkovich.

Los procedimientos continuarán desarrollándose de manera sistemática en todo el territorio provincial, con el objetivo de alcanzar progresivamente a la totalidad del personal policial y penitenciario.

La iniciativa busca consolidar fuerzas de seguridad cada vez más preparadas, responsables y comprometidas con la comunidad, garantizando que quienes tienen la misión de brindar seguridad desempeñen sus funciones bajo los más altos estándares de conducta, profesionalismo y servicio público.

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