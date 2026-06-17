CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE AL GENERAL GÜEMES

🇦🇷

En la mañana de este 17 de junio, autoridades municipales y educativas rindieron homenaje al General Martín Miguel de Güemes al conmemorarse un nuevo aniversario de su Paso a la Inmortalidad, fecha instituida como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.

🐎El acto, realizado frente al monumento al héroe gaucho, fue encabezado por el intendente Pío Oscar Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, concejales, funcionarios del gabinete municipal, directivos y alumnos de la E.E.S. N.º 184, además del personal de la Biblioteca Pública Martín Miguel de Güemes.

Durante la ceremonia se recordó la figura y el legado de Güemes, destacando su valentía y su papel fundamental en la defensa de la independencia argentina junto a sus gauchos, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la gesta emancipadora.

🇦🇷 Su ejemplo de patriotismo, coraje y compromiso con la libertad continúa inspirando a las nuevas generaciones.

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

Ruben Romero

Roberto Cheffito Walter Benitez

Relacionado