Condicionado por el clima, la economía y el Mundial, el feriado en conmemoración de Güemes generó $ 217 mil millones

Fue un fin de semana largo de muy bajo movimiento, con casi 1 millón de turistas recorriendo el país. Entre los más convocantes estuvieron los eventos deportivos y los destinos de naturaleza y nieve.

● De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sexto fin de semana largo del año fue discreto, aunque no pasó desapercibido: 993.683 turistas se movilizaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 216.649 millones. Fue el feriado menos movido del año, en buena medida porque coincidió con el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

● Frente al mismo fin de semana largo del año pasado viajó un 37,7% más de gente. Eso se debió a que en 2025 hubo dos feriados seguidos, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por sólo tres días. Sumados ambos, el número de viajeros en los feriados de junio 2025 fue muy superior (2,2 millones).

● El gasto promedio diario por turista en el feriado en conmemoración de Güemes 2026 fue de $ 109.013, con una caída real del 3,5% frente a 2025, mientras que la estadía promedio también fue un 13% menor (2 días vs. 2,3). El gasto total, en tanto, fue de $ 216.649 millones, un 15,5% mayor en términos reales en comparación con el año pasado (considerando sólo el feriado del 17/6).

● Durante este fin de semana se observó una tendencia que se viene consolidando en lo que va de 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado. En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas, aunque varios lograron mejorar levemente sus niveles de ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía.

● El turismo se concentró en destinos con propuestas vinculadas a la naturaleza, la nieve, las termas y los grandes eventos deportivos y culturales. La cercanía del inicio de las vacaciones de invierno y del Mundial también influyeron en el comportamiento de la demanda, generando un perfil de viaje selectivo y cauteloso.

Destinos tradicionales y emergentes

● A pesar del bajo movimiento general, algunos destinos lograron sostener niveles de actividad por encima del promedio. En la Patagonia, Bariloche volvió a posicionarse entre los lugares más buscados del país, anticipando la temporada invernal, mientras que San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y los principales centros de esquí comenzaron a recibir visitantes atraídos por las primeras nevadas.

● En el Litoral, Puerto Iguazú encabezó niveles de ocupación con registros cercanos al 70%, acompañado por los Esteros del Iberá, las termas de Entre Ríos y los corredores naturales de Corrientes.

● En el Norte argentino, Salta fue protagonista por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, mientras que Jujuy mantuvo niveles de ocupación del 60%, apoyada en la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

● Córdoba, en tanto, sostuvo un movimiento moderado, con mejores perspectivas en Calamuchita, Punilla y Villa Carlos Paz, mientras que Mendoza continuó afirmándose en el enoturismo, la gastronomía y la montaña.

● La Costa Atlántica mostró una realidad más dispar: Mar del Plata registró reservas por debajo de lo habitual, aunque ciudades del interior bonaerense sostuvieron el flujo de excursionistas de cercanía gracias a sus fiestas populares y propuestas gastronómicas.

● En lo que va del año pasaron seis fines de semana largos, donde viajaron 10.374.523 turistas y gastaron $ 2.838.612 millones. Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 26% menos, aunque en junio 2025 hubo un fin de semana adicional por el Día de la Bandera, que en 2026 se festejará un sábado.

Destacados del fin de semana

El Patagotitan conquista Buenos Aires. Chubut lanzó su temporada de invierno en la Ciudad de Buenos Aires con una fuerte acción promocional: la instalación de una réplica del Patagotitan mayorum en el Parque Thays, que podrá visitarse gratuitamente hasta fines de agosto. Además, presentó su oferta turística invernal, combinando dos de sus grandes atractivos: la nieve en centros como La Hoya y el avistaje de ballenas en Península Valdés. La propuesta se completa con experiencias únicas como La Trochita, el Parque Nacional Los Alerces y los tradicionales pueblos de herencia galesa, consolidando a Chubut como uno de los destinos más diversos de la Patagonia.

Astroturismo en auge. La observación de estrellas gana cada vez más protagonismo dentro de la oferta turística patagónica. Con cielos privilegiados y escasa contaminación lumínica, varios destinos impulsan experiencias nocturnas que complementan los atractivos tradicionales de la región, especialmente en la antesala del solsticio de invierno del 21 de junio.

Con ruta propia. Martín Miguel de Güemes es uno de los pocos próceres argentinos cuya figura está asociada a una experiencia turística concreta. En Salta existe la Ruta Güemesiana que conecta lugares vinculados a su vida y a la Guerra Gaucha, incluyendo la ciudad de Salta, la Quebrada de la Horqueta (donde murió), el Museo Güemes y numerosos fortines y monumentos distribuidos por la provincia.

Arranque anticipado. Las fuertes nevadas de mayo adelantaron el clima de temporada en la Patagonia. Cerro Catedral ya comenzó a operar con las primeras acumulaciones de nieve, mientras que Chapelco y Villa La Angostura se preparan para recibir a los turistas que buscan disfrutar de la nieve antes del inicio formal de las vacaciones de invierno.

Las ballenas tienen su lugar. La temporada de avistaje en Península Valdés abrió el 9 de junio, seis días antes de la fecha habitual del 15 de junio. La decisión se tomó pensando en el Mundial: se corrió el lanzamiento para que no se “pisara” con el debut del evento futbolístico. A su vez, esta temporada coincide con los 40 años del primer avistaje embarcado en Península Valdés.

Turbulencias en el turismo aéreo. El aumento del precio del petróleo y del combustible aeronáutico (jet fuel) impactó en el costo de viajar al exterior. Los pasajes desde Argentina registraron subas de hasta el 30% en algunas rutas internacionales, impulsadas por el encarecimiento de uno de los principales costos operativos de las aerolíneas. Mientras el sector monitorea la evolución del conflicto en Medio Oriente, especialistas advierten que la volatilidad del combustible seguirá condicionando las tarifas aéreas durante los próximos meses.

Cómo viajará el mundo en 2040. Un informe de Google y Deloitte anticipa una profunda transformación del turismo en los próximos 15 años. Los viajeros buscarán experiencias más personalizadas, sostenibles y apoyadas en inteligencia artificial, mientras que la tecnología permitirá planificar viajes casi en tiempo real y con mayor autonomía. El informe proyecta un fuerte crecimiento de los destinos emergentes, el turismo vinculado al bienestar y la naturaleza, y una mayor preocupación por el impacto ambiental de los viajes.

Consideraciones generales

1) Provincia de Buenos Aires. La provincia registró un movimiento turístico muy moderado, sostenido por escapadas de cercanía, visitas de un día y una agenda de fiestas populares, eventos gastronómicos, deportivos y culturales distribuidos en distintas regiones del territorio. En la Costa Atlántica, Mar del Plata volvió a concentrar buena parte de la actividad, aunque con niveles de ocupación muy inferiores a los habituales para esta época del año. Sobresalió el turismo regional atraído por sus paseos costeros, la gastronomía, los espacios culturales, además de los tradicionales circuitos de la rambla, el puerto, Chapadmalal y Sierra de los Padres. También se destacaron Villa Gesell, con su Maratón Cross 7K, y Monte Hermoso, donde se realizó el Concurso de Pesca Embarcada en la Laguna Sauce Grande. Entre los destinos de lagunas y turismo de naturaleza, Chascomús continuó recibiendo excursionistas atraídos por su entorno natural y su cercanía con los principales centros emisores de turistas de la provincia. Si bien las reservas hoteleras se mantuvieron bajas, el destino sostuvo movimiento con visitantes de cercanía, una estadía promedio de dos noches y un gasto diario estimado en $ 110.000 por persona. También hubo movimiento en Lobos, que celebró el 224° aniversario de la ciudad con desfiles, espectáculos y propuestas gastronómicas; en Carhué, con la Maratón 6 Ciudades, y en distintos corredores rurales del interior provincial vinculados al turismo de estancias, actividades al aire libre y escapadas de fin de semana. Las fiestas populares y los eventos gastronómicos tuvieron un papel destacado en varias localidades. Sobresalieron la Fiesta de la Trufa Negra Argentina en Espartillar; el paseo gastronómico ÑAM en Coronel Suárez; la Fiesta del Pastelito en Brandsen; la Expo Miel Azul, además de propuestas vinculadas al vino de la costa en Berisso, y experiencias productivas en Adolfo Alsina. Además, se desarrollaron celebraciones patronales, festivales folklóricos, ferias de emprendedores y muestras culturales en ciudades como San Antonio de Areco, Tres Arroyos, Lincoln, San Pedro y Puan. En el conurbano bonaerense, la actividad estuvo impulsada por ferias, exposiciones y eventos culturales. Se destacaron la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, el aniversario de Malvinas Argentinas con el Festival de Pastelitos Criollos, la Feria Sabores del Mundo, el Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal en Berazategui y diversas propuestas artísticas, deportivas y recreativas que complementaron el movimiento turístico regional durante el fin de semana largo.

2) Ciudad de Buenos Aires. Unos 80 mil turistas nacionales e internacionales arribaron a la capital del país y dejaron un impacto económico de $ 22.000 millones. La demanda de alojamiento tuvo niveles de ocupación del 60% promedio, un 15% más que el año pasado, destacándose los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas. La ciudad volvió a posicionarse así entre los destinos urbanos más elegidos del país este fin de semana largo, impulsada por una agenda que combinó cultura, gastronomía, espectáculos y la apertura del Fan Fest del Mundial. El principal punto de convocatoria fue la Plaza Seeber, que inauguró un espacio especialmente acondicionado para seguir los partidos en pantalla gigante, con capacidad para miles de personas, música en vivo, propuestas recreativas y un amplio patio gastronómico. La oferta cultural desplegó actividades en distintos barrios y espacios emblemáticos. Se destacaron los homenajes a Jorge Luis Borges en el Centro Cultural Recoleta, los conciertos de la Orquesta Filarmónica en el Teatro Colón, espectáculos de danza contemporánea en el Teatro San Martín y la programación artística de la Usina del Arte. También continuaron las actividades teatrales y musicales en centros culturales. La gastronomía volvió a ocupar un lugar central dentro de la agenda turística. Sobresalieron el Festival del Sándwich en el Hipódromo de Palermo, con más de 150 variedades ofrecidas por decenas de locales gastronómicos, y la tradicional Feria Francesa, que reunió propuestas culinarias, clases de cocina y espectáculos al aire libre. A ello se sumaron mercados, ferias gastronómicas y espacios vinculados a la cerveza artesanal, el vino y la cocina de autor distribuidos en distintos barrios. Más allá de los eventos específicos, continuaron registrando una importante afluencia de visitantes los principales circuitos turísticos de la ciudad, como el Casco Histórico, San Telmo, Puerto Madero, La Boca, Palermo y los grandes museos y espacios culturales porteños.

3) Catamarca. Los paisajes de montaña, el turismo cultural y una intensa agenda deportiva y recreativa fueron sus grandes convocantes del fin de semana. La capital provincial concentró buena parte de las actividades, mientras que destinos tradicionales como Belén, Andalgalá, Tinogasta, Fiambalá, Santa María y Antofagasta de la Sierra continuaron atrayendo visitantes interesados en los circuitos de naturaleza, arqueología y aventura. Entre los principales atractivos se destacaron la Cuesta del Portezuelo, el Dique El Jumeal, la Ruta de los Seismiles, las Termas de Fiambalá, el Campo de Piedra Pómez y los Valles Calchaquíes. La agenda estuvo marcada por numerosos eventos deportivos distribuidos en distintos puntos de la provincia. Se desarrolló la quinta fecha de la Liga Argentina de Menores de Pádel; el Abierto Argentino de Mountain Bike XCO-XCC en El Jumeal; la segunda fecha del Campeonato Catamarqueño de Enduro; el Festival de Boxeo “Valle de KO”; el IV Encuentro Provincial de Mini Vóley; el Torneo Interprovincial de Newcom, con delegaciones de varias provincias del NOA; la quinta edición del Trail Running “Sendas del Cacique Juan Chelemín” en Andalgalá, y la primera fecha del Campeonato Provincial 2026 de Karate-do en la Universidad Nacional de Catamarca. En el plano cultural y productivo sobresalió la Feria Manos Catamarqueñas, realizada durante el sábado y el domingo con la participación de más de 100 emprendedores, artesanos, diseñadores y productores de toda la provincia. La propuesta, considerada una antesala de la próxima Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, incluyó espectáculos artísticos, talleres participativos, gastronomía regional, espacio matero y presentaciones de ballets folklóricos y artistas locales, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro para residentes y visitantes durante el feriado.

4) Chaco. La provincia registró una ocupación hotelera promedio estimada en el 40% durante el fin de semana, con importantes diferencias entre regiones. El mejor desempeño correspondió al corredor Litoral, que alcanzó una ocupación del 73%, mientras que la región Centro-Sudoeste se ubicó en torno al 35% y El Impenetrable registró un 12%. La estadía promedio fue de dos días y el gasto diario por visitante de $ 75.000. La actividad turística se concentró principalmente en Resistencia y su área metropolitana, donde se desarrolló una nutrida agenda de eventos culturales, deportivos y recreativos. Entre las propuestas destacadas sobresalieron el Marathon Fest 2026, la Expo Fitness y Salud NEA, exposiciones de danza, encuentros culturales, espectáculos musicales y ferias regionales distribuidas en distintos espacios públicos de la ciudad. En el interior provincial también hubo movimiento asociado a actividades deportivas, culturales y productivas. Se destacaron el XXI Festival del Búfalo en Villa Berthet, una nueva fecha del Campeonato MTB Norte Chaqueño en Juan José Castelli y competencias automovilísticas en Villa Ángela. Asimismo, localidades como Presidencia Roque Sáenz Peña y Hermoso Campo sumaron propuestas culturales y encuentros vinculados a las tradiciones regionales. Más allá de los eventos, continuaron siendo relevantes los circuitos asociados al turismo de naturaleza en el Litoral chaqueño y los recorridos vinculados a la cultura, la producción y los paisajes de El Impenetrable, que siguen posicionándose como uno de los principales atractivos diferenciales de la provincia.

5) Chubut. La provincia registró un movimiento turístico moderado, con fuerte predominio del turismo interno. Más allá de los niveles de ocupación relevados en Puerto Madryn, la actividad se distribuyó entre destinos turísticos como Esquel, Trevelin, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia y la Comarca Andina, además de los circuitos de naturaleza vinculados a la Península Valdés, los lagos cordilleranos y los paisajes patagónicos del interior. En Puerto Madryn la ocupación general fue muy baja, con una estadía promedio de dos noches. A pesar de eso, la ciudad sostuvo una agenda cultural, recreativa y gastronómica que incluyó una nueva edición del tradicional Eisteddfod Mimosa Porth Madryn, uno de los principales encuentros de la cultura galesa en la Patagonia, con competencias literarias, musicales y presentaciones corales. También se realizaron espectáculos en el Teatro del Muelle, proyecciones audiovisuales en el Ecocentro, ferias de emprendedores y una nueva edición de la feria gastronómica “Con Sabor a Madryn”. Entre las propuestas destacadas figuraron actividades vinculadas al Día Nacional de la Seguridad Vial, con acciones educativas y recreativas para toda la familia, y la participación del Mercado Cultural en una feria de diseño, artes visuales, artesanías y producción editorial. La oferta se completó con actividades recreativas y de entretenimiento que acompañaron el movimiento turístico durante todo el fin de semana. Continuaron siendo protagonistas los atractivos naturales de la provincia, encabezados por la Península Valdés y los circuitos costeros del Golfo Nuevo y del Golfo San José, mientras que en la cordillera se mantuvo el interés por destinos como Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces.

6) Córdoba. La provincia registró un movimiento turístico moderado el fin de semana largo, con una ocupación estimada de entre el 58% y el 65%, impulsada principalmente por escapadas cortas y turismo regional. Los mejores niveles de actividad se observaron en el Valle de Calamuchita, donde la ocupación osciló entre el 65% y el 75%, consolidándose como una de las regiones más elegidas de la provincia para el descanso y el contacto con la naturaleza. También se destacó el movimiento en Villa Carlos Paz y en Valle de Punilla, con niveles de ocupación estimados entre el 60% y el 70%, favorecidos por la oferta gastronómica, los espectáculos y los tradicionales circuitos serranos. La ciudad de Córdoba registró un desempeño estimado de entre el 55% y el 65%, sostenido por el turismo urbano, la actividad cultural y diversos eventos. En tanto, los corredores turísticos de Traslasierra, Sierras Chicas y el norte cordobés mantuvieron una demanda vinculada principalmente a escapadas breves, turismo de naturaleza y recorridos serranos. Destinos como Mina Clavero, Nono, Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Capilla del Monte y Jesús María continuaron concentrando visitantes atraídos por los paisajes, la gastronomía regional y las actividades al aire libre. Por su parte, la región de Ansenuza sostuvo niveles de actividad más moderados, apoyados en el turismo de naturaleza y observación de aves en torno a la laguna Mar Chiquita y el Parque Nacional Ansenuza.

7) Corrientes. La provincia inició el fin de semana largo con reservas cercanas al 55%, sostenidas por el turismo regional y escapadas cortas. El movimiento se distribuyó entre los principales corredores turísticos correntinos, con protagonismo de la capital provincial, los destinos vinculados a la naturaleza y los tradicionales circuitos del litoral. Uno de los principales atractivos continuó siendo el corredor de los Esteros del Iberá, que concentró visitantes atraídos por las experiencias de ecoturismo, avistaje de fauna, paseos náuticos y actividades vinculadas a la conservación ambiental. También registraron movimiento localidades como Concepción del Yaguareté Corá, Colonia Carlos Pellegrini, Ituzaingó y Paso de la Patria, que combinaron naturaleza, pesca deportiva, actividades al aire libre y propuestas recreativas propias de la temporada. En la ciudad de Corrientes la actividad estuvo impulsada por una agenda de propuestas culturales, deportivas y turísticas desarrolladas en distintos espacios públicos. Se destacaron los recorridos guiados “Descubrí Corrientes”, las ferias de artesanos, actividades recreativas en playas y parques urbanos, encuentros deportivos, exhibiciones de motociclismo stunt, una nueva edición de Corrientes Anime y Ciudad de Diseño, que reunió a emprendedores y diseñadores locales. El cierre del fin de semana estuvo marcado por la tradicional Peña de la Ciudad, que convocó a músicos, bailarines y artistas locales en una celebración de la cultura popular correntina.

8) Entre Ríos. La provincia sostuvo un movimiento turístico apoyado en la diversidad de productos que caracterizan a sus distintas microrregiones, con las termas como principal atractivo de la temporada invernal. En el corredor de Salto Grande, que integra Concordia, Federación, La Criolla, Puerto Yeruá y Los Charrúas, la actividad combinó termalismo, enoturismo, circuitos históricos, paseos costeros y turismo rural. Concordia desplegó una agenda especial con recorridos arquitectónicos nocturnos, actividades en el Castillo San Carlos, visitas a bodegas, degustaciones, cabalgatas, senderismo y recorridos náuticos por el lago de Salto Grande. También se desarrollaron ferias culturales y de emprendedores. La microrregión Tierra de Palmares volvió a destacarse por el Parque Nacional El Palmar, las termas de Colón y Villa Elisa, los circuitos productivos y las propuestas gastronómicas. En Colón, donde la ocupación promedió el 38% (25% casas y departamentos, 40% cabañas y 45% hoteles), se realizaron actividades recreativas, ferias, espectáculos y una programación especial en el puerto con artesanos, food trucks y música en vivo. El corredor de Caminos Costeros, integrado por Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, Urdinarrain y Gualeguay combinó termas, paseos comerciales y actividades culturales. En Gualeguaychú sobresalieron la Fiesta Criolla, competencias deportivas nacionales, convenciones temáticas, ferias comunitarias y propuestas recreativas vinculadas al fin de semana largo. La capital provincial también concentró una importante agenda de actividades, con encuentros gastronómicos como Sabores de las Ferias y diversos espectáculos en vivo. A ello se sumaron los atractivos tradicionales de la región Paraná y sus aldeas, con recorridos costeros sobre el río Paraná, circuitos históricos y religiosos, gastronomía típica de las aldeas alemanas y ferias de productores y emprendedores. Más allá de los principales centros turísticos, continuaron registrando movimiento destinos vinculados al turismo de naturaleza y pesca deportiva en la región Río Nativo, con localidades como La Paz, Santa Elena y Hernandarias, así como los circuitos históricos y termales del sur entrerriano.

9) Formosa. La provincia registró una ocupación hotelera que promedió el 40%, favorecido por las buenas condiciones climáticas y la llegada de contingentes provenientes de distintas provincias. La estadía promedio alcanzó las tres noches y el gasto diario por visitante rondó los $ 85.000, con una actividad distribuida entre la capital provincial y los destinos de naturaleza y recreación del interior. En la ciudad de Formosa, la agenda incluyó paseos en piraguas por el riacho Formosa, visitas al Museo Ferroviario y al Mercado Municipal, ferias de artesanos y actividades culturales vinculadas a la Semana Internacional de los Museos. También se realizó un multitudinario baile del Gato Patriótico, con la participación de academias de danza y agrupaciones folklóricas locales. Más allá de la capital, continuaron destacándose atractivos vinculados al turismo de naturaleza, la pesca deportiva y los circuitos recreativos asociados al río Paraguay y los humedales formoseños. Uno de los principales focos de actividad estuvo en Herradura, que celebró su 127° aniversario con una programación que incluyó desfile cívico, destrezas gauchas, almuerzo criollo, el tradicional locro patrio y un encuentro de motociclistas con acampe, música en vivo y propuestas gastronómicas.

10) Jujuy. Las propuestas vinculadas a la identidad andina, las ferias de artesanos, la cocina regional y las experiencias de contacto con la naturaleza fueron los motores del movimiento turístico del feriado. El tránsito de turistas fue modesto, con una ocupación hotelera del 60%, una estadía media de 1,81 noches y un gasto diario por visitante de $ 127.122. La actividad se concentró especialmente en los destinos tradicionales, encabezados por la Quebrada de Humahuaca, donde localidades como Purmamarca, Tilcara, Humahuaca y Maimará continuaron recibiendo visitantes atraídos por sus paisajes, su patrimonio cultural, los mercados artesanales y los atractivos circuitos históricos. También hubo movimiento en los Valles y en las Yungas jujeñas, así como en los recorridos vinculados al turismo rural y comunitario. Entre los lugares más concurridos se destacaron el Cerro de los Siete Colores, la Serranía de Hornocal, las Salinas Grandes, la Cuesta de Lipán y los distintos circuitos gastronómicos y culturales distribuidos en la provincia. La agenda del fin de semana incluyó la 5ª Fiesta Provincial del Alfajor Jujeño en El Carmen, que reunió a más de 200 emprendedores y productores, además de las Fiestas Patronales de San Antonio de Padua en Huacalera y celebraciones tradicionalistas en Yala, reforzando la oferta cultural y turística de la provincia.

11) La Pampa. La provincia registró un movimiento turístico moderado durante el fin de semana largo, impulsado principalmente por escapadas de cercanía y visitantes provenientes de provincias vecinas. La actividad se concentró en los principales centros urbanos, como Santa Rosa y General Pico, que combinaron propuestas culturales, gastronómicas y recreativas con una agenda de espectáculos, muestras artísticas y actividades distribuidas en distintas localidades del interior provincial. Entre las propuestas destacadas figuraron presentaciones teatrales y musicales, exposiciones culturales y eventos impulsados por la agenda cultural pampeana. Más allá de las ciudades, continuaron destacándose algunos de los principales atractivos naturales de la provincia. La Reserva Provincial Parque Luro volvió a posicionarse entre los sitios más visitados por quienes buscaron experiencias de naturaleza, avistaje de fauna y recorridos históricos. También registraron movimiento los circuitos vinculados al Parque Nacional Lihué Calel, uno de los grandes íconos turísticos pampeanos, con senderos, miradores y paisajes característicos de la estepa. La oferta turística se complementó con propuestas de turismo rural, estancias, gastronomía regional y actividades culturales organizadas en distintas localidades. Además de los eventos culturales realizados en Santa Rosa y General Pico continuaron vigentes las ferias de emprendedores, los encuentros artísticos y los espacios recreativos que fortalecieron el movimiento de visitantes en el interior provincial.

12) La Rioja. La provincia registró un movimiento turístico moderado, con niveles de ocupación y reservas cercanos al 30%. El gasto promedio por visitante rondó los $ 100.000 y predominó el turismo interno y regional, con viajeros que aprovecharon la fecha para realizar escapadas cortas y visitas familiares. Los principales focos de actividad se concentraron en el corredor de Villa Unión y en el Parque Nacional Talampaya, uno de los atractivos más emblemáticos de la provincia y Patrimonio Mundial de la UNESCO. También registraron movimiento turístico Chilecito y el Valle del Famatina, junto con los recorridos por Laguna Brava, en plena cordillera riojana, y los circuitos escénicos asociados a la Quebrada de La Troya y la Cuesta de Miranda, uno de los tramos más atractivos de la Ruta Nacional 40. La propuesta turística se complementó con actividades vinculadas a la gastronomía y la producción regional. La Ruta del Vino Riojano continuó consolidándose como uno de los productos destacados de la provincia y, en la localidad de Olta, se desarrolló una nueva edición del Concurso de la Empanada, una iniciativa orientada a poner en valor la identidad culinaria local. También se destacó Sanagasta, recientemente seleccionada entre los pueblos argentinos postulados para la edición 2026 de los Best Tourism Villages de ONU Turismo, reconocimiento que reforzó el interés por los destinos rurales y las experiencias vinculadas a la cultura, la naturaleza y el desarrollo sostenible.

13) Mendoza. La provincia registró una ocupación promedio del 53% el fin de semana, con una afluencia estimada de 51.581 turistas y un impacto económico cercano a los $ 10.451 millones. La estadía promedio fue de 2,5 días y el movimiento se distribuyó entre los principales corredores turísticos de la provincia, con especial protagonismo del Gran Mendoza, que concentró casi 29.500 visitantes. Los mejores niveles de ocupación se registraron en Potrerillos (70%), Ruta 82 y Cacheuta (65%), Uspallata (63%) y las villas turísticas de San Rafael (63%), destinos que combinaron propuestas de naturaleza, montaña, gastronomía y turismo aventura. También hubo movimiento en el Valle de Uco, con actividad en Tunuyán, Tupungato y San Carlos, además de los circuitos vitivinícolas que continuaron siendo uno de los principales atractivos para los visitantes. El turismo enológico volvió a ocupar un lugar destacado, junto con los recorridos por bodegas, la gastronomía regional y los paisajes cordilleranos. En tanto, destinos como San Rafael y Malargüe sostuvieron actividad vinculada al turismo de naturaleza, los circuitos de montaña, las experiencias al aire libre y los atractivos característicos del sur mendocino.

14) Misiones. El flujo turístico fue dispar según destino, con Puerto Iguazú liderando la actividad y niveles de ocupación cercanos al 70%, mientras que Posadas alcanzó el 26% y Leandro N. Alem se ubicó en torno al 35%. La estadía promedio fue de dos días y el movimiento estuvo impulsado por escapadas cortas, turismo regional y visitantes atraídos por los atractivos naturales de la provincia. Puerto Iguazú volvió a concentrar el flujo turístico gracias al Parque Nacional Iguazú y las Cataratas del Iguazú, que continuaron posicionándose entre los principales atractivos del país. Entre las propuestas destacadas se realizaron experiencias especiales como el “Atardecer en Cataratas”, además de las tradicionales visitas a los circuitos del parque. También hubo movimiento en destinos de naturaleza como el Parque Provincial Salto Encantado, donde se desarrollaron actividades de trekking guiado e inmersión en la selva misionera. En Posadas, si bien la ocupación se mantuvo moderada, se desplegó una agenda de actividades culturales, deportivas y gastronómicas que incluyó recorridos guiados por templos históricos, encuentros de numismática y filatelia, ferias de emprendedores, degustaciones gastronómicas y el Torneo Provincial de Gimnasia Artística. También continuó desarrollándose el tradicional Torneo de Golf “El Territorio”, uno de los eventos deportivos destacados del mes. La actividad turística se complementó con eventos distribuidos en distintas localidades del interior provincial. Entre ellos sobresalieron la Feria del Libro “Mate y Letras” en Apóstoles, una nueva fecha del Campeonato Misionero de Karting en Gobernador Roca y diversas propuestas vinculadas al bienestar, la naturaleza y la cultura local.

15) Neuquén. El movimiento del fin de semana estuvo impulsado por el turismo de naturaleza y la temporada de nieve que comienza a instalarse en la cordillera. Entre los destinos más elegidos se destacaron San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Caviahue-Copahue y Junín de los Andes, además de la ciudad de Neuquén. Los visitantes recorrieron atractivos como la Ruta de los Siete Lagos, el Parque Nacional Lanín, el volcán Copahue, los lagos Aluminé y Moquehue, y los centros de esquí que comienzan a prepararse para las vacaciones de invierno. En la capital neuquina, el municipio organizó una amplia agenda gratuita con recorridos turísticos en buses y minibuses por distintos puntos de la ciudad. Las propuestas incluyeron visitas a Parque Norte, la Torre Talero, los paseos costeros de los ríos Limay y Neuquén, la Península Hiroki, el Bosque Luis Antonini, la Isla 132 y diversos miradores urbanos. También funcionaron los buses eléctricos que conectan sectores turísticos de la ciudad y se realizaron visitas guiadas, fortaleciendo la oferta recreativa para residentes y visitantes. El movimiento turístico estuvo condicionado por un contexto climático donde se registraron nevadas, hielo y bancos de niebla en distintos sectores de la provincia, especialmente en corredores de montaña y rutas cordilleranas. El Paso Internacional Pino Hachado presentó complicaciones temporarias por acumulación de nieve y hielo, mientras que Cardenal Samoré permaneció habilitado con circulación restringida a condiciones de extrema precaución. A pesar de estas condiciones, los principales corredores turísticos continuaron operativos, consolidando a Neuquén como uno de los destinos más buscados de la Patagonia para el turismo de naturaleza y aventura.

16) Río Negro. El fin de semana largo mostró movimiento turístico en los principales destinos de la provincia, con la mayor concentración en San Carlos de Bariloche, que volvió a ubicarse entre las ciudades más elegidas del país en la antesala de la temporada invernal. También registraron actividad Las Grutas, San Antonio Oeste, El Bolsón, Dina Huapi, General Roca y Viedma, impulsadas por propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía, el turismo activo y los eventos culturales. Entre los principales atractivos rionegrinos se destacaron el Cerro Catedral, el Circuito Chico, el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Camino de los Siete Lagos en su conexión con Neuquén, el Valle Encantado, la costa del Golfo San Matías y los paisajes andinos de la Comarca Andina. Por su parte, Bariloche recibió visitantes nacionales e internacionales. En paralelo, el Cerro Catedral avanzó con la producción de nieve técnica para acondicionar pistas y prepararse para las vacaciones de invierno, mientras que las aerolíneas comenzaron a reforzar la conectividad con Brasil, uno de los mercados internacionales más relevantes para el destino. En la costa atlántica, el Golfo San Matías ofreció una nutrida agenda de actividades en Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este. La programación incluyó encuentros vinculados al Mundial de Fútbol, torneos deportivos, senderismo, yoga, muestras de arte, espectáculos musicales, charlas científicas y propuestas recreativas para toda la familia. También se realizaron actividades relacionadas con el cuidado ambiental y el Día Mundial de los Océanos, reforzando el posicionamiento de la región como un destino turístico activo durante todo el año.

17) Salta. Fue una de las grandes protagonistas del fin de semana largo al conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, figura central de la historia salteña y héroe de la independencia argentina. En ese marco, se desarrolló el programa provincial “GüeMES 2026”, que reunió más de 250 actividades culturales, históricas, turísticas y tradicionales distribuidas en todo el territorio, consolidando a la fecha como uno de los principales acontecimientos turísticos y culturales del calendario provincial. Las celebraciones tuvieron su epicentro en la ciudad de Salta, donde se realizaron recorridos temáticos en el Museo Güemes, actividades culturales itinerantes, guardias de honor de Los Infernales, peñas folklóricas, homenajes históricos y propuestas vinculadas a la figura del prócer. También se destacaron la tradicional Guardia Bajo las Estrellas, la Marcha de la Agonía, las veladas patrióticas y los actos conmemorativos que convocaron a agrupaciones gauchas, instituciones y visitantes de distintos puntos del país. La agenda se extendió a numerosos destinos turísticos del interior provincial. En Cachi se celebraron los 30 años del Parque Nacional Los Cardones y se realizaron visitas guiadas por uno de los pueblos más emblemáticos de los Valles Calchaquíes; en Cafayate hubo actividades vinculadas al enoturismo y la cultura del vino; mientras que San Lorenzo complementó las propuestas históricas con ferias gastronómicas, actividades folklóricas y visitas al Museo de la Gesta Güemesiana y Gaucha. También se desarrollaron festivales, peñas, cabalgatas, muestras culturales y celebraciones tradicionales en General Güemes, Rosario de la Frontera, Metán, Orán, Vaqueros, Guachipas, Campo Quijano y otras localidades. Más allá de las actividades conmemorativas, la provincia sostuvo movimiento turístico en sus principales corredores, impulsado por atractivos consolidados como el Tren a las Nubes, los Valles Calchaquíes, la Quebrada de las Conchas, el Parque Nacional Los Cardones y los pueblos históricos del interior.

18) San Juan. El turismo dijo presente el fin de semana largo impulsado por una amplia agenda deportiva desplegada en distintos departamentos, con eventos de alcance nacional y regional. Sobresalieron la Copa Apertura Nacional de Patinaje Artístico en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, que reunió a más de 800 competidores; el Nacional de Cadetes B de Balonmano, con la participación de alrededor de 600 jugadores de todo el país; la Vuelta a San Juan Juvenil de ciclismo; el Desafío Cruz del Tacho de mountain bike y trail running en Pocito; la segunda fecha del campeonato sanjuanino de automovilismo; el encuentro solidario UVT Kids de hockey sobre césped; las finales de la Liga Femenina de Vóley Social; la carrera 10K San Juan por el aniversario de la fundación de la ciudad, y las finales del Torneo Apertura de futsal y fútbol de la Liga Sanjuanina. Además, el estadio Aldo Cantoni fue escenario de una convocatoria especial para alentar a la Selección Argentina en el inicio del Mundial 2026. La oferta cultural también tuvo un papel destacado con espectáculos, ferias y exposiciones en distintos puntos de la provincia. Entre las propuestas sobresalieron las funciones de Carmina Burana en el Teatro del Bicentenario, la experiencia inmersiva Sismografía 1944 que recrea el histórico terremoto que sufrió San Juan, muestras en la Casa Natal de Sarmiento, el Museo Franklin Rawson y el Centro Cultural Estación San Martín, además de ferias de emprendedores y artesanos. En Valle Fértil se realizaron cabalgatas, destrezas criollas y espectáculos folklóricos, mientras que en distintos departamentos se desarrollaron encuentros gastronómicos, musicales y artísticos que complementaron la oferta turística del fin de semana. Entre los atractivos turísticos más visitados se destacaron el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna), el Dique Punta Negra, el Parque Nacional El Leoncito, el Cerro Mercedario, la Ruta del Vino sanjuanina y los paisajes cordilleranos.

19) San Luis. El movimiento del fin de semana fue moderado, impulsado principalmente por escapadas de cercanía, actividades recreativas y una agenda de eventos distribuida en distintas localidades. La estadía promedio fue de 1,5 días y el gasto diario por visitante se ubicó en torno a los $ 88.580, reflejando un perfil de viaje de corta duración y fuerte presencia de turismo regional. Los principales destinos turísticos concentraron buena parte de la actividad, especialmente Villa de Merlo, Potrero de los Funes, El Trapiche, La Carolina y San Francisco del Monte de Oro, donde los visitantes aprovecharon propuestas vinculadas a la naturaleza, los paisajes serranos, el senderismo y las actividades al aire libre. También se registró movimiento en localidades como Luján, Villa Larca, Nogolí y La Punta. La agenda de actividades incluyó propuestas culturales, deportivas y recreativas en distintos puntos de la provincia. Entre ellas se destacaron el 5° Encuentro Nacional de Senderismo en El Trapiche, encuentros culturales y artísticos en Merlo, Villa Mercedes y la ciudad de San Luis, además de festividades patronales, torneos deportivos, espectáculos musicales y encuentros vinculados a las tradiciones y la identidad local.

20) Santa Cruz. La provincia tuvo un fin de semana largo marcado por el turismo de naturaleza y escapadas vinculadas a algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia, aunque condicionado por un clima adverso. Es que gran parte del territorio santacruceño permaneció bajo alerta amarilla por fuertes vientos, con ráfagas que en algunas zonas superaron los 100 km/h, especialmente en los departamentos de Güer Aike, Corpen Aike, Lago Argentino y sectores de la costa provincial. Estas condiciones afectaron algunas actividades al aire libre y la circulación en rutas, particularmente en los corredores más expuestos de la estepa patagónica. A pesar del contexto climático, los principales destinos turísticos mantuvieron movimiento de visitantes. El Calafate continuó siendo el principal polo receptivo de la provincia, impulsado por el Parque Nacional Los Glaciares y el Glaciar Perito Moreno, mientras que El Chaltén sostuvo actividad asociada al senderismo, los paisajes de montaña y el turismo de aventura. También se registró movimiento en localidades de la costa atlántica y en corredores vinculados al turismo de naturaleza y observación de fauna. Entre las propuestas destacadas se encontró el Monumento Natural Bosques Petrificados de Jaramillo, uno de los sitios paleontológicos más importantes del país, que promovió actividades recreativas y visitas para recorrer sus senderos entre troncos fósiles de millones de años de antigüedad.

21) Santa Fe. La provincia registró un movimiento turístico constante el fin de semana largo, con la llegada de 76.000 visitantes y un impacto económico superior a los $ 11.000 millones. Del total de visitantes, 21.000 fueron turistas que permanecieron en el destino un promedio de dos noches, mientras que los 55.000 restantes correspondieron a excursionistas provenientes tanto de distintos puntos de la provincia como de jurisdicciones vecinas. La ocupación hotelera promedió el 49%, con un gasto diario estimado de $ 156.799 por visitante. La actividad estuvo impulsada por una agenda de más de 70 eventos y propuestas distribuidas en todo el territorio provincial, que convocaron a más de 150.000 personas. En la ciudad de Santa Fe sobresalieron el recital de Los Auténticos Decadentes, la despedida futbolística de “El Pulga” Rodríguez en el estadio de Colón y las actividades conmemorativas por el Día del Brigadier Estanislao López, que incluyeron festivales populares, visitas guiadas y propuestas culturales. La región centro concentró algunos de los eventos de mayor convocatoria, entre ellos una nueva fecha del Rally Santafesino, que reunió a más de 15.000 asistentes en localidades como Esmeralda, Josefina y Bauer y Sigel, además de las actividades vinculadas al automovilismo desarrolladas en Rafaela. En Rosario, en tanto, se destacaron encuentros culturales, peñas folklóricas, una nueva fecha del Turismo Pista y eventos recreativos que complementaron la tradicional oferta gastronómica, cultural y urbana de la ciudad. En el norte provincial sobresalieron propuestas vinculadas a la identidad productiva y el turismo de naturaleza, como la 50ª Fiesta Provincial de la Yerra en Cayastá, la Feria de Artesanos de San Justo y el Foro Nacional de Humedales realizado en Villa Ocampo. Estas actividades se sumaron a una agenda que combinó tradición, cultura, deporte y conservación ambiental.

22) Santiago del Estero. La provincia registró un buen nivel de movimiento turístico, impulsado por eventos, turismo de reuniones y la actividad tradicional de sus principales destinos. La ocupación hotelera rondó el 70% en el conglomerado Santiago del Estero-La Banda, mientras que los alojamientos alternativos, como casas, fincas y departamentos turísticos, registraron una ocupación cercana al 60%. El gasto promedio diario por visitante se estimó en $ 100.000 y la estadía promedio fue de dos noches. En total, se calculó la llegada de aproximadamente 20.000 turistas y excursionistas, generando un impacto económico cercano a los $ 2.900 millones. La ciudad de Santiago del Estero concentró buena parte de la actividad turística gracias a la realización del 1° Foro de Economías Regionales en el Centro de Convenciones y Exposiciones Fórum, evento que impulsó la demanda de alojamiento y servicios. La agenda se complementó con propuestas culturales y tradicionales como el Patio Cultural de Indio Froilán y la Feria Artesanal y Productiva de Upianita, uno de los paseos más representativos de la identidad santiagueña. Por su parte, en Termas de Río Hondo, principal destino turístico de la provincia y uno de los más importantes del norte argentino, los hoteles de mayor categoría mostraron los mejores desempeños, con niveles de ocupación que alcanzaron el 75% en establecimientos de 4 y 5 estrellas. Además de su tradicional oferta termal, la ciudad continuó atrayendo visitantes por sus complejos de bienestar, gastronomía y actividades recreativas. También registraron movimiento turístico destinos emergentes como Villa Ojo de Agua y Sumampa, ubicadas en el sudoeste provincial. Estas localidades fortalecieron su posicionamiento a partir de sus paisajes serranos, circuitos religiosos y propuestas de naturaleza.

23) Tierra del Fuego. La provincia registró una ocupación hotelera y parahotelera del 45%, con una estadía promedio de tres noches y un gasto diario por turista cercano a los $ 200.000. El movimiento turístico se concentró principalmente en Ushuaia, aunque también hubo actividad en Río Grande y en Tolhuin, impulsada por visitantes atraídos por los paisajes fueguinos, los circuitos naturales y las primeras propuestas vinculadas a la temporada invernal. En Ushuaia, principal destino turístico provincial, continuaron siendo muy visitados el Parque Nacional Tierra del Fuego, el Tren del Fin del Mundo, el Canal Beagle, los recorridos por la costa, los centros invernales y los circuitos de montaña que comienzan a ganar protagonismo con la llegada del invierno. También hubo movimiento en Tolhuin, especialmente en torno al lago Fagnano y las propuestas de naturaleza y gastronomía regional que caracterizan al corazón de la isla. La agenda turística estuvo marcada por una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia, desarrollada entre el 12 y el 21 de junio en Ushuaia. La celebración reunió a 250 artistas fueguinos en diez días de actividades culturales, musicales y recreativas, con espectáculos, presentaciones de danza, propuestas para toda la familia e iniciativas orientadas a fortalecer la identidad cultural local y acompañar el inicio de la temporada turística invernal.

24) Tucumán. La provincia tuvo niveles de ocupación heterogéneos el fin de semana largo, encabezados por Yerba Buena con el 60%, seguida por Monteros (45%), Tafí del Valle (41%), San Pedro de Colalao (35%), El Cadillal (30%) y San Miguel de Tucumán (25%). El movimiento estuvo impulsado por el turismo regional y las escapadas de corta duración provenientes de provincias vecinas como Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. La provincia desplegó una agenda de más de 60 actividades culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas distribuidas en distintos municipios y comunas. Entre los eventos destacados sobresalieron la tradicional Fiesta del Violinero, que reunió expresiones del folklore del norte argentino, y el Desafío del Pueblo Viejo, una competencia de rural bike que formó parte del calendario deportivo regional. También se desarrollaron ferias de artesanos, exposiciones y actividades culturales en distintas localidades. Los principales corredores turísticos continuaron concentrando buena parte de los visitantes. En los Valles Calchaquíes, Tafí del Valle volvió a destacarse por sus paisajes, la gastronomía regional y la Ruta del Vino, que combina bodegas, vinos de altura y productos típicos como el tradicional queso tafinisto. También registraron movimiento los circuitos históricos y religiosos vinculados al Camino de los Jesuitas, además de propuestas de naturaleza, turismo rural y actividades al aire libre distribuidas en distintos puntos de la provincia.