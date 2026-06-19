CONCEPCIÓN DEL BERMEJO DETUVIERON A UNA MUJER POR ESTAFAS BANCARIAS

Se trata de una mujer de 23 años. Intervino el personal de la Investigaciones Complejas Interior Charata.

En la tarde de este jueves, tras un eficaz despliegue investigativo y un trabajo coordinado interprovincial, efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Charata lograron la captura de una joven de 23 años sobre quien pesaba un pedido de captura, vinculada a una causa de estafas reiteradas que tramita en la vecina provincia de Corrientes.

El operativo se desarrolló cerca de las 18, en un domicilio ubicado en la calle Hipólito González, de la localidad de Concepción del Bermejo.

El personal de la División Investigación, intervinieron en el caso tras recibir una nota de colaboración desde la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes.

Ante esta situación, se abocaron al caso y lograron la demora de una joven 23 años.

El Modus Operandi

La causa está caratulada preventivamente como «Supuesta Estafa», con intervención del Juzgado de Garantías de la Provincia de Corrientes.

La joven realizaba maniobras fraudulentas utilizando datos de personas de la tercera edad. Mediante estos engaños, gestionaba y solicitaba préstamos en diversas entidades bancarias, detectándose operaciones delictivas en esa provincia.

Situación Procesal

Tras ser identificada, fue notificada de su aprehensión en la causa y quedó alojada momentáneamente en las instalaciones de la Comisaría de Concepción del Bermejo.

Desde la Policía de Corrientes ya iniciaron los trámites y canales legales correspondientes ante el Juzgado interviniente para agilizar el inminente traslado de la detenida hacia la provincia por razones de jurisdicción y competencia.

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