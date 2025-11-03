CON UN LLAMADO A FORTALECER LA EDUCACIÓN, GUSTAVO SOOS ASUMIÓ COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE

Entre las autoridades presentes estuvieron Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense; Daniel Posse, titular del Tribunal Superior de Tucumán; el ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena; y el fiscal general de Chubut, Lucas Papini, además de jueces federales y camaristas de distintas jurisdicciones. También asistieron los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Javier Osuna (General Las Heras), Facundo Diz (Navarro) y Pablo Garate (Tres Arroyos), junto con los rectores Jaime Perczyk, Diego Molea, Carlos Grecco, Daniel Martínez y Carolina Farías.

En su primer discurso como rector, Soos remarcó que la educación pública “sigue siendo una herramienta de movilidad social y justicia”, y subrayó su compromiso con la inclusión y la innovación. “Nuestra Universidad fue una oportunidad para quienes habían visto postergado su derecho a estudiar. Hoy esos sueños se materializan en nuestras aulas”, señaló.