CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OPS, EL LITORAL AVANZA EN UNA AGENDA SANITARIA INTEGRADA

En Corrientes, autoridades sanitarias de las provincias del Litoral participaron hoy de una reunión de trabajo destinada a fortalecer la articulación regional, intercambiar experiencias de gestión y avanzar en una agenda común orientada a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud.

El encuentro reunió a los ministros de Salud de la región, quienes analizaron los principales desafíos que enfrentan los sistemas sanitarios provinciales y definieron líneas de acción conjuntas para abordar problemáticas compartidas.

Durante la jornada, los funcionarios expusieron experiencias, evaluaron estrategias implementadas en sus jurisdicciones y participaron de instancias de planificación para establecer prioridades y mecanismos de cooperación técnica que permitan fortalecer las capacidades de respuesta de los sistemas de salud.

En representación del Chaco, el ministro de Salud destacó la importancia de generar espacios de debate y construcción colectiva para afrontar los desafíos actuales del sector. “Tenemos que dejar de lado las hipocresías del sistema y empezar a discutir qué queremos, qué podemos hacer y hacia dónde vamos. No existe salud sin financiamiento y no hay transformación posible si no somos capaces de mostrar la realidad tal como es”, expresó.

Asimismo, remarcó la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y coordinados. “Los esfuerzos sectoriales no siempre terminan en beneficios colectivos. Tenemos que pensar en sistemas de salud más eficientes, coordinados y sostenibles, poniendo siempre en el centro las necesidades de la gente”, sostuvo.

La reunión contó con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que brindó asistencia técnica y acompañó las discusiones vinculadas al fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud (APS), considerada una herramienta estratégica para garantizar una atención más cercana, equitativa e integral.

Entre los principales ejes abordados se destacaron el financiamiento de los sistemas sanitarios, la organización de los servicios de salud, la cooperación interprovincial y la búsqueda de estrategias conjuntas que permitan optimizar recursos y mejorar la atención de la población.

Como resultado del encuentro, las autoridades acordaron una hoja de ruta común y asumieron compromisos de trabajo que permitirán profundizar la articulación regional y avanzar en acciones coordinadas para responder a los desafíos sanitarios actuales y futuros.

La iniciativa reafirma la importancia del trabajo conjunto entre provincias para fortalecer los sistemas de salud y garantizar respuestas más eficaces, sostenibles y centradas en las necesidades de la comunidad.

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