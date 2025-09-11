CÓMO SIGUE LA MENOR QUE SE ATRINCHERÓ CON UN ARMA EN UNA ESCUELA DE MENDOZA

La adolescente de 14 años que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza se encuentra internada en un centro de salud de la localidad de Guaymallén.

Según detallaron los médicos, la menor permanece estable y pasó bien la noche, alojada en una sala común del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti.

De acuerdo a lo que explicaron los especialistas, la estudiante de la escuela Marcelino Blanco está bajo tratamiento, evaluación y acompañamiento de los equipos médicos pediátricos y de salud mental.

La adolescente estuvo seis horas atrincheradas en su colegio. Llegó a las 9 de la mañana, sacó un arma 9 milímetros y disparó al menos dos veces al aire.

La policía recién pudo controlar la situación unos minutos antes de las 15. Cuando una mediadora logró calmar a la menor para que entregara el arma.

Automáticamente, ingresó una ambulancia al colegio para asistirla y luego trasladarla al centro de salud ubicado en Guaymallén, donde todavía permanece internada.

La menor habría planeado el hecho semanas antes. (Foto: TN)

El trasfondo: bullying, silencio y una advertencia.

Entre los testimonios de alumnos y padres se repite la palabra bullying. “Conozco a la hermana de la chica. Ella sufría bullying, aunque no sé de qué tipo. La estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie. Capaz, tenía miedo”, contó un compañero a Canal 7 de Mendoza.

Según los mensajes que circularon entre los chicos, la joven ya había hablado de su plan hacía al menos un mes. “Quiero traer el arma sin cargar, solo para asustarlos”, le habría dicho a su círculo más íntimo. Sin embargo, terminó entrando al colegio con el arma cargada.

Este miércoles, en medio del caos, la chica fue recorriendo las aulas, golpeando las puertas con la culata del arma y mostrándosela a los demás alumnos.

Los testigos contaron que la adolescente buscaba a un compañero en particular, que al parecer le hacía bullying. También a una preceptora y a una profesora de matemáticas. “¿Ahora tenés miedo?”, le habría dicho mientras la apuntaba con el arma.

“Le apuntó a mi hija y le ordenó que se metiera al aula. Ella logró contener a sus compañeros, pero una de las chicas tuvo una crisis nerviosa”, relató la madre de una de las alumnas a TN.