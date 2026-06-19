CÓMO SE ENCUENTRA FERNANDO GAGO TRAS SER OPERADO DE URGENCIA EN CHILE

No obstante, la situación dio un giro radical y fue el diario chileno La Tercera el encargado de confirmar que el estratega debió ser intervenido quirúrgicamente tras manifestar síntomas cardiovasculares.

Cómo está Fernando Gago tras ser operado de urgencia en Chile

Ante la incertidumbre que comenzó a circular, el club emitió un comunicado oficial para brindar detalles sobre la situación y confirmar que el DT se encuentra «en buenas condiciones»: “Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, expresó la institución a través de sus canales oficiales.

Si bien evitaron profundizar sobre los aspectos médicos específicos, distintos medios chilenos señalaron que el entrenador fue intervenido quirúrgicamente tras detectarse complicaciones cardiovasculares. La evolución posterior habría sido favorable, motivo por el cual se encuentra estable y bajo observación mientras continúa el proceso de recuperación indicado por los profesionales que lo atienden.