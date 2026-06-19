CÓMO SE ENCUENTRA FERNANDO GAGO TRAS SER OPERADO DE URGENCIA EN CHILE
Tras sufrir complicaciones de salud al finalizar el último partido de Universidad de Chile, el director técnico del equipo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Una inesperada noticia sobre la salud de Fernando Gago ha encendido las alarmas en el fútbol chileno y argentino. El entrenador de Universidad de Chile fue hospitalizado en las últimas horas y de imprevisto en Santiago para ser operado por complicaciones cardiovasculares.
Actualmente, el técnico de 38 años evoluciona bajo supervisión médica y, por supuesto, se ausentó de los entrenamientos de este viernes.
La noticia cayó como un balde de agua fría y encendió las alarmas entre los hinchas de la U y el mundo del fútbol, especialmente por lo repentino del episodio.
El exvolante de Boca Juniors y Real Madrid venía disfrutando de un gran presente tras un importante triunfo con el equipo. De hecho, en el último partido frente a O’Higgins, se le vio en la tribuna junto a su esposa e hijas sin mostrar ningún tipo de malestar.
No obstante, la situación dio un giro radical y fue el diario chileno La Tercera el encargado de confirmar que el estratega debió ser intervenido quirúrgicamente tras manifestar síntomas cardiovasculares.
Cómo está Fernando Gago tras ser operado de urgencia en Chile
Ante la incertidumbre que comenzó a circular, el club emitió un comunicado oficial para brindar detalles sobre la situación y confirmar que el DT se encuentra «en buenas condiciones»: “Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, expresó la institución a través de sus canales oficiales.
Si bien evitaron profundizar sobre los aspectos médicos específicos, distintos medios chilenos señalaron que el entrenador fue intervenido quirúrgicamente tras detectarse complicaciones cardiovasculares. La evolución posterior habría sido favorable, motivo por el cual se encuentra estable y bajo observación mientras continúa el proceso de recuperación indicado por los profesionales que lo atienden.