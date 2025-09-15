COMISARIA LAS BREÑAS UN AMIGO DE SU HIJO LE SUSTRAJO DOS CELULARES, PERO FUE DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta tarde un hombre denunció que en la madrugada de hoy mientras descansaba con su familia en su casa del Barrio Ex Quinta Ortiz, un conocido de su hijo se llevó dos teléfonos.

Cerca de las 14 el hombre de 49 años se hizo presente en la dependencia policial donde manifestó que un joven aprovecho que el y toda su familia pernoctaban para sustraerle dos celulares.

Ante esto los efectivos iniciaron tareas de averiguaciones para poder dar con el sindicado como supuesto autor del hecho.

Rápidamente los agentes del servicio externo pudieron localizar al joven de 27 años quien tenía en su poder un teléfono Samsung y otro TCL los cuales habría sustraído de la casa de su amigo.

Finalmente, el demorado fue trasladado a la comisaria donde fue notificado de su aprehensión en una causa por “Supuesto Hurto”, en tanto que los celulares fueron devueltos a su dueño previa acreditación de propiedad y reconocimiento.

