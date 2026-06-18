COMIENZA LA PROMOCIÓN DÍA DEL PADRE CON TUYA PARA ELEGIR EL MEJOR REGALO

Desde este jueves 18, se podrá comprar en 6 cuotas sin interés o en 4 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope. Participan los rubros: indumentaria, marroquinería, zapaterías, perfumerías, joyerías regalarías, ópticas, vinotecas, electro y para celebrar, también carnicerías, bares y restó.

La promoción especial Día del Padre con Tuya comienza este jueves y se extenderá hasta el mismo domingo 21, con dos opciones para elegir el mejor regalo para papá: 6 cuotas sin interés o 4 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope, en comercios adheridos de toda la provincia.

Con esta promoción, Nuevo Banco del Chaco acompaña a las familias para ofrecer mejores condiciones para las compras en esta celebración, así como brindar a los comercios chaqueños una opción competitiva para fortalecer y potenciar sus ventas.

Día del Padre con Tuya incluye los rubros: indumentaria, marroquinería, zapaterías, perfumerías, joyerías regalarías, ópticas, vinotecas y electro. Además, para celebrar con papá también está habilitada en carnicerías, bares y restaurante, para elegir si invitar el asado o salir en familia.

Día del Padre con Tuya es una promoción exclusiva, resultado de un trabajo conjunto entre el banco chaqueño y Unicobros, su Fintech de soluciones de cobro. Con esta iniciativa, el Directorio de NBCH reafirma el compromiso de acompañar a sus clientes con beneficios accesibles, que impulsan el desarrollo de la economía de toda la provincia. Para ello, la entidad pone a disposición de todas las actividades comerciales y productivas herramientas financieras que favorecen tanto el consumo como el comercio.

Tarjeta Tuya

Para solicitar tarjeta Tuya, se puede realizar el trámite de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH de la provincia.

Además de todas las promociones y planes, los nuevos usuarios pueden ahorrar hasta $20.000 con el beneficio adicional de Primera compra: 30% de bonificación en el primer pago en 2 o más cuotas con Tuya.

Para activar la tarjeta chaqueña se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o se puede enviar un mensaje a través del servicio NBCH Atiende en el WhatsApp verificado 362 416 1290.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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