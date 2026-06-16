COMIENZA EL JUCIO CONTRA LOS 17 IMPUTADOS POR LA DESAPARICION DE LOAN
El cronograma estipula que el debate se iniciará formalmente el martes 16 de junio, a las 9, bajo una modalidad de audiencias alternadas.
Este martes 16 de junio comenzará el juicio por la sustracción y encubrimiento de Loan Danilo Peña. El Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó que la sala de audiencias del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional será el escenario para desarrollo del debate.
La institución está ubicada en la intersección de calles Perú y San Martín, de ciudad Capital. El proceso llega tras una inspección ocular en varios puntos de 9 de Julio que afianzó la hipótesis de la fiscalía: al niño lo secuestraron y buscarán quebrar el pacto de silencio de los 17 acusados ante más de 160 testigos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los magistrados Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, dictó una resolución clave de 21 puntos para ordenar el desarrollo del debate, a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del menor (13 de junio de 2024).
La principal novedad radica en la modificación del escenario físico de las audiencias, pues el Tribunal resolvió que las sesiones se desarrollen en las dependencias del Escuadrón 48 de Corrientes.
El cronograma estipula que el debate se iniciará formalmente el martes 16 de junio, a las 9, bajo una modalidad de audiencias alternadas: se sesionará consecutivamente los días martes, miércoles y jueves de la primera semana, y miércoles y jueves de la semana posterior.
Si bien el ingreso de asistentes estará supeditado a la capacidad física del Escuadrón, los jueces garantizaron la máxima transparencia mediante la transmisión en vivo de las jornadas, a través de la plataforma YouTube.
LOS 17 IMPUTADOS Y LOS 160 TESTIGOS
El debate en el Escuadrón 48 de Corrientes representará un desafío técnico y humano, con un expediente masivo que supera los 90 cuerpos de documentación.
Las claves del juicio oral se estructuran en base a tres ejes fundamentales:
- Los 17 imputados en el banquillo: el universo de acusados se divide en dos grupos operativos. Siete de ellos van a juicio directo, bajo la carátula de sustracción y ocultamiento del menor, sindicándose como eslabones principales al excapitán de navío Carlos Guido Pérez, su pareja Victoria Caillava, la tía del niño Laudelina Peña y su concubino Bernardino Antonio Benítez. Los 10 restantes serán juzgados por el delito de encubrimiento y entorpecimiento, acusados de montar falsas representaciones humanitarias e incluso privar de la libertad a los primos de Loan que participaron de la caminata al naranjal, para evitar que hablasen con la Policía.
- El desfile de 160 testigos: el Tribunal escuchará cientos de declaraciones entre peritos forenses, vecinos de 9 de Julio, personal de las fuerzas de seguridad y el entorno familiar directo. La fiscalía defenderá en bloque la actuación de un equipo ampliado de siete fiscales (dos generales y cinco auxiliares con apoyo de la Protex).
- El objetivo de quebrar el «Pacto de Silencio»: para la querella y el Ministerio Público, el juicio representa una oportunidad real de desarmar la red de complicidades de la banda. La fiscal auxiliar María Soledad Branchi sintetizó la máxima expectativa de «que alguno de los imputados rompa el pacto de silencio, se quiebre».