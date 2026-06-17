COMENZO EL OPERATIVO INTEGRAL DEL TREN 25 DE MAYO EN SAENZ PEÑA Y SEGUIRA HASTA EL VIERNES

Este martes comenzó en Presidencia Roque Sáenz Peña el operativo integral del Tren «25 de Mayo», una iniciativa que acerca servicios esenciales y atención gratuita a vecinos de la ciudad.

El primer día de operativo contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Diego Gutiérrez, el ministro de Gobierno, Carim Peche, y el secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Germán Rearte, quienes recorrieron las instalaciones y destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado, para garantizar el acceso a servicios esenciales y brindar respuestas concretas a la comunidad.

Tren 25 de Mayo.

El operativo se desarrolla debajo de la pasarela, en el horario de 9 a 17, y permanecerá en la ciudad hasta el viernes 19 de junio. A través de sus 12 vagones equipados, el Tren ofrece una amplia variedad de prestaciones sanitarias, sociales y administrativas de manera totalmente gratuita.

Entre los servicios disponibles se encuentran atención en clínica médica, pediatría, odontología, oftalmología para niños de 5 a 17 años, cardiología para adultos, salud mental, ecografía y obstetricia, enfermería y vacunatorio. Además, los vecinos pueden realizar trámites correspondientes a Ñachec, Iprodich, Registro Civil e Insssep, así como acceder a propuestas de acompañamiento educativo, cultural y recreativo.

Tren 25 de Mayo.

La modalidad de atención es por orden de llegada. Los interesados deben concurrir con su DNI, realizar el fichado correspondiente y recibir el precinto identificatorio, según la especialidad requerida, para luego ser atendidos en los vagones consultorio.

Además, en el lugar se encuentran las distintas dependencias del municipio como el Programa Municipal de Salud, Oficina de Empleo, Adultos Mayores, Centros Comunitarios, Oficina de Diversidad y Género, entre otras.

Tren 25 de Mayo.

Desde el Municipio se destaca la llegada del Tren «25 de Mayo» para acercar servicios a la comunidad, fortaleciendo el acceso a la salud y promoviendo una atención integral para todos los vecinos.