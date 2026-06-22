COLONIA ABORIGEN: LA RED ESTRATÉGICA DE SALUD CONTINÚA LLEVANDO ATENCIÓN MÉDICA A TODA LA PROVINCIA

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, llevó adelante un nuevo Operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) en Colonia Aborigen, con el objetivo de acercar atención médica integral y fortalecer el acceso a la salud de las familias de la localidad y de parajes cercanos.

La jornada fue coordinada por el doctor Gerardo Delgado y se desarrolló en el Hospital “Huguito Ramírez”, donde un equipo interdisciplinario brindó controles médicos, estudios, acciones de prevención y acompañamiento sanitario con una mirada territorial e inclusiva. Durante el operativo se concretaron más de 400 prestaciones, mientras que más de 300 personas recibieron asistencia en las distintas especialidades y servicios disponibles.

Entre las prestaciones realizadas el pasado viernes, se destacan ecografías, test de VDRL y VIH, consultas clínicas, acciones de enfermería, estudios de electrocardiograma (ECG), consultas de cardiología, atenciones obstétricas, consultas pediátricas, de neumonología y odontológicas.

El coordinador de la Red Estratégica de Salud, doctor Gerardo Delgado, destacó la importancia de continuar acercando los servicios sanitarios a cada comunidad. “Cada operativo representa una oportunidad para que más chaqueños accedan a controles, estudios y consultas con especialistas sin necesidad de trasladarse largas distancias. Ese es el compromiso que asumimos: una salud cercana, preventiva y con presencia en el territorio”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo conjunto entre los organismos provinciales. “La articulación entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos nos permite llegar a más localidades y brindar respuestas concretas a las necesidades de cada comunidad. Seguiremos fortaleciendo esta estrategia para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la salud”, afirmó.

Estos operativos forman parte de la estrategia del Gobierno provincial para garantizar una salud más accesible, promoviendo la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de los pacientes, especialmente en aquellas comunidades donde el acceso a la atención especializada resulta más complejo.

Con presencia en el territorio y un trabajo articulado entre los distintos organismos, la Red Estratégica de Salud continúa acercando servicios esenciales a cada rincón de la provincia, reafirmando el compromiso de brindar una atención de calidad, oportuna y cercana a la comunidad.

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