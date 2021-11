COLO LAZZARINI CERRO LA CAMPAÑA CON UNA CARABANA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El candidato a Diputado provincial por CHACO CAMBIA realizó el cierre de campaña con una caravana recorriendo las calles de nuestra ciudad.-

Agradecido inmensamente con cada uno de los que fueron parte de este proceso. Dios mediante y con la participación de cada uno de ustedes, vamos a lograr conseguir este cambio que tanto hemos estado esperando.

No quiero pecar de soberbio en decir que este domingo vamos a ganar holgadamente, pero uno siente en los barrios, en la gente, que hay una necesidad de votar por algo distinto, por personas que estamos dispuestos a abordar los verdaderos problemas que nos han llevado a esta situación de tanta vulnerabilidad para nuestra provincia.

Siempre me van a encontrar de su lado y, velando por el bienestar general, porque no hay mejor respaldo que el pueblo, que elige a uno como representante para que cuide sus intereses; a eso vine, a cuidar a mi pueblo del norte impenetrable.

