CLAUSURARON UNA FIESTA CLANDESTINA CON MÁS DE 100 PERSONAS EN EL BARRIO MONTECARLO

La intervención se realizó durante la madrugada tras una denuncia por un presunto desorden. Contaron con la colaboración de efectivos de Infantería y personal de Control Acústico Ambiental.

Efectivos de la Comisaría Decimocuarta Metropolitana intervinieron durante la madrugada de este lunes en una fiesta que se desarrollaba en un quincho del barrio Montecarlo de Resistencia, donde se constató la presencia de más de 100 personas y la realización de espectáculos musicales.

El procedimiento se inició alrededor de las 00, luego de una denuncia que alertaba sobre un supuesto desorden. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se estaba llevando adelante un evento con una importante concurrencia de público.

En una primera instancia, los agentes dialogaron con una persona vinculada a la organización del encuentro, a quien se le solicitó que finalizara la actividad. Sin embargo, se informó que aún restaba la presentación de un grupo musical.

Posteriormente, cerca de la 1:10, se hizo presente personal del Departamento Infantería, que colaboró con el operativo de despeje de los asistentes. Además, acudieron inspectores de Control Acústico Ambiental para intervenir ante la realización del evento.

Como resultado del procedimiento, los concurrentes fueron retirados del lugar y los grupos musicales abandonaron el predio. No obstante, los propietarios permanecieron dentro del establecimiento y se negaron a permitir el ingreso del personal encargado de las actuaciones administrativas.

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