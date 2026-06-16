CHOQUE FATAL ENTRE UNA MOTO Y UNA BICI DESATA UN TRAGICO FINAL

Los efectivos de la Comisaría de Pampa del Indio acudieron a la Ruta Provincial Nº 4, en cercanías con la intersección con la Ruta Provincial N°3, ya que allí había ocurrido un accidente de tránsito.

Al llegar, constataron que se trataba de un choque entre una bicicleta y una motocicleta 150cc. Se solicitó atención médica de inmediato, debido a que uno de ellos se encontraba inconsciente.

Los profesionales de la salud procedieron al traslado de los involucrados al hospital local, pero uno de ellos falleció en el camino. Se trataba del conductor de la motocicleta.

El cuerpo de la víctima fue trasladada a la morgue judicial. Luego de averiguaciones, fue identificado con el nombre de Gustavo Romero, de 39 años.

El otro ciudadano de 30 años que conducía la bicicleta, fue atendido y luego derivado a un centro médico de mayor complejidad, para estudios y tratamiento. Presentaba aliento etílico.

En el lugar del accidente se realizó el peritaje a cargo del Gabinete Científico del Poder Judicial y se dio intervención a la fiscalía en turno. Se instruyeron actuaciones judiciales por «Supuesto accidente de tránsito fatal».