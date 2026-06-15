CHOQUE FATAL EN CORRIENTES CON DOS MUERTOS Y UN CAMIONERO CHAQUEÑO INVOLUCRADO

Este lunes, dos personas murieron tras un choque entre un vehículo utilitario y un camión, en cercanías al acceso de la localidad correntina de Santa Lucía. El accidente se registró durante el mediodía, sobre la Ruta Provincial N° 27.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el impacto frontal involucró a un camión de la marca Iveco y a un rodado menor tipo furgón Citroën Berlingo.

La colisión entre ambos vehículos provocó que el habitáculo del utilitario quedara completamente destruido, lo que causó el deceso inmediato de dos de sus ocupantes, antes de que pudieran recibir asistencia médica de emergencia.

Autoridades policiales confirmaron que los fallecidos fueron identificados como Juan Carlos Galarza, de 70 años, y Leandro Bogado, quien, según los registros preliminares, sería oriundo de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, el transporte pesado era guiado por un chofer de apellido Cabrera, residente en la provincia del Chaco, quien resultó ileso.

Asimismo, los servicios de rescate debieron retirar a un tercer pasajero de la Citroën Berlingo, un hombre de apellido Alegre. Debido a las heridas de extrema gravedad que presentaba en el torso y extremidades, fue derivado de urgencia a un centro de salud de alta complejidad, para recibir intervenciones especializadas.

En el lugar de la colisión vial trabajaron de manera intensa los efectivos de la comisaría jurisdiccional, dotaciones de bomberos voluntarios y el cuerpo de peritos judiciales dependiente del Ministerio Público Fiscal, para determinar las causas del siniestro.