CHARLA GRATUITA SOBRE VIOLENCIA DIGITAL: EL GOBIERNO REFUERZA LA LUCHA CONTRA LOS ACOSADORES EN REDES Y VIDEOJUEGOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, realizó en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, una charla gratuita sobre violencia digital, enfocada en la difusión no consentida de imágenes íntimas, suplantación de identidad y hostigamiento en entornos virtuales. La actividad estuvo dirigida a docentes, profesionales de la salud, personal policial, estudiantes de la Escuela de Policía, padres, y adolescentes.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó el trabajo articulado que realiza la provincia: “Estamos trabajando de manera coordinada entre todas las áreas, incluyendo el sector judicial, para estar siempre un paso adelante de los acosadores y delincuentes digitales”, señaló.

El funcionario remarcó que esta problemática, conocida como grooming, afecta principalmente a niños y adolescentes: “Los delincuentes buscan engañar a jóvenes y chicos para cometer delitos contra la integridad sexual. Por eso, desde la Policía y junto a todas las áreas del Gobierno trabajamos para disminuir estos hechos, acompañando a las familias y logrando la detención de los responsables”.

Tecnología de punta para combatir el delito

Matkovich subrayó el fortalecimiento de la Unidad de Cibercrimen, a través de la incorporación de equipamiento, tecnología y capacitaciones específicas. En este sentido, destacó la adquisición del software forense UFED, herramienta utilizada para extraer y analizar información de dispositivos móviles. “Sumamos un dispositivo forense de última generación. Es una inversión necesaria que nos permite avanzar en las investigaciones”, afirmó.

El ministro valoró además la amplia participación en la actividad y el trabajo permanente con el Rotary Club y el Poder Judicial.

Prevención en escuelas: alerta por nuevas modalidades

Por su parte, el jefe del Departamento de Cibercrimen, Eduardo Escobar, señaló que se trabaja activamente en escuelas para concientizar sobre el grooming: “Hoy los chicos ya conocen qué es el grooming, pero nuestra tarea es no cansarnos y mostrarles los riesgos que existen en Internet y en redes sociales”. Escobar advirtió que los delincuentes actualizan permanentemente sus métodos. “Uno de los mayores riesgos actuales está en el juego Roblox, donde los pedófilos crean avatares haciéndose pasar por chicos para ganarse su confianza. Luego comienza la etapa de la extorsión”, explicó.

El funcionario remarcó que la clave es el acompañamiento familiar: “La herramienta esencial siempre será y es la comunicación”.

Cierre con obra teatral

Al finalizar la jornada, en el complejo cultural Guido Miranda se presentó una obra de teatro realizada por alumnos del Colegio Nacional, centrada en la temática del acoso virtual. La actividad fue organizada por el Departamento de Cibercrimen junto al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación.

Relacionado