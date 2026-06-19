CHARATA: EL GOBIERNO PROVINCIAL EJECUTA OBRAS DE DRENAJE PARA PREVENIR ANEGAMIENTOS ANTE POSIBLES LLUVIAS INTENSAS

El Gobierno provincial, en un trabajo articulado con la Municipalidad de Charata, a cargo de Rubén Rach, lleva adelante un amplio operativo de mejoramiento del sistema de drenaje en distintos sectores periféricos de la ciudad, con el objetivo de reducir el impacto de eventuales precipitaciones intensas previstas en los pronósticos climáticos.

Las tareas se desarrollan de manera conjunta entre la Administración Provincial del Agua (APA), la Dirección de Vialidad Provincial y el municipio local, como parte de una estrategia preventiva ante escenarios asociados al fenómeno climático de El Niño. Gracias al aporte de Vialidad Provincial, que dispuso maquinaria pesada, retroexcavadoras sobre oruga y equipamiento especializado, junto al personal técnico de la APA, se ejecutan trabajos de construcción y reacondicionamiento de alcantarillas y desagües, limpieza y profundización de canales principales, además del mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de escurrimiento hídrico.

Las intervenciones abarcan diversos sectores periféricos de Charata y buscan optimizar la capacidad de drenaje de la ciudad, favoreciendo una rápida evacuación del agua de lluvia y minimizando riesgos para vecinos e infraestructura urbana.

Desde los organismos involucrados destacaron que la coordinación entre los distintos niveles del Estado resulta fundamental para anticiparse a posibles contingencias climáticas y garantizar una respuesta eficiente, fortaleciendo las acciones de prevención y protección para toda la comunidad.

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