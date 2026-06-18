CHARATA: DOS ALLANAMIENTOS POR DROGAS TERMINAN CON EL SECUESTRO DE UN REVÓLVER

Hay un detenido tras el hallazgo del arma.

Esta tarde, los agentes de la división Operaciones Drogas Interior Charata terminaron con dos allanamientos en la localidad por presuntas ventas de estupefacientes en la zona. Un joven de 26 años terminó detenido por el caso y se incautaron varios elementos probatorios del hecho. A su vez, en carácter de “secuestro impostergable”, los efectivos incautaron un revólver.

Al principio, los agentes incautaron una pequeña cantidad de cocaína, una balanza de precisión, un celular, más de 370 mil pesos en efectivo, una tijera y recortes de nylon. Después hallaron un revólver calibre 32 largo, un cartucho y una vaina servida, seis celulares y un conejo blanco que habría sido sustraído del barrio Esperanza.

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