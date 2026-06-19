CHACO REPRESENTA A LA ARGENTINA EN UN ENCUENTRO LATINOAMERICANO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EDUCACIÓN

*La ministra Sofía Naidenoff representa a la Argentina en el Leadership Lab de Google for Education, que reúne a referentes educativos de toda Latinoamérica para debatir sobre innovación, liderazgo e inteligencia artificial aplicada a la enseñanza.*

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, Sofía Naidenoff, participa en una nueva edición del Leadership Lab de Google for Education, que se desarrolla en las oficinas de Google en Santiago de Chile y congrega a líderes educativos de toda Latinoamérica para analizar los desafíos y oportunidades de la Inteligencia Artificial (IA) en los sistemas educativos.

Durante la primera jornada, los participantes trabajaron en torno a la innovación, el liderazgo y la integración de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en un espacio de intercambio que reúne a gobiernos, especialistas y referentes del sector educativo de la región. “Para el Chaco es un orgullo formar parte de este encuentro y mostrar el trabajo que venimos haciendo en Inteligencia Artificial aplicada a la educación. Apostar a la innovación es abrir oportunidades reales para nuestros estudiantes y docentes, y prepararlos para los desafíos del mundo que viene”, expresó la ministra Sofía Petcoff Naidenoff, quien participa acompañada por la subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiera, Belén Peláez Alcalá.

La presencia de la provincia en este encuentro internacional se enmarca en el programa NEXO IA Chaco y en la alianza estratégica con Google, que permitirá que 2.500 chaqueños accedan a licencias y certificaciones profesionales gratuitas en habilidades digitales clave para el mercado laboral actual y futuro.

Asimismo, la participación de Chaco en este ámbito de debate y construcción de políticas educativas innovadoras fortalece el posicionamiento de la provincia como referente regional en materia de inteligencia artificial aplicada a la educación, compartiendo experiencias y generando vínculos con líderes educativos de toda América Latina.

El Leadership Lab de Google for Education es uno de los espacios más relevantes de la región para el intercambio de experiencias y la construcción de estrategias orientadas a transformar la educación a través de la tecnología, promoviendo una formación acorde a las demandas del siglo XXI.

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