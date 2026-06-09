CHACO RENOVACION DE CAJEROS AUTOMATICOS

NBCH informa que, como parte del plan de innovación tecnológica, este martes se iniciará la renovación integral de los equipos y las instalaciones del recinto de cajeros automáticos ubicado en José Hernández y Don Bosco, en la ciudad de Resistencia.

Durante el tiempo que demanden estos trabajos no estará disponible el servicio de cajeros automáticos. Se podrán utilizar otras opciones cercanas: en Yrigoyen 145 (Casa Central NBCH) y en Av. 25 de Mayo 155 (Casa de Gobierno).

Los clientes de Nuevo Banco del Chaco pueden realizar todas sus transacciones en NBCH24 Online Banking, para hacer pagos de servicios, transferencias, gestión de préstamos y de inversiones. Otra opción habilitada en caso de requerir efectivo es el servicio Sacá Pesos de compra más extracción en comercios adheridos.

El plan de innovación de Nuevo Banco del Chaco incluye también la renovación de los equipos de cajeros automáticos para mantener el parque actualizado con la última tecnología.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los servicios oficiales y ante cualquier inquietud, comunicarse con NBCH Atiende al WhatsApp verificado 3624161290.

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