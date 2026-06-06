CHACO PUSO EN MARCHA EL PLAN “SOMOS APRENDER MATEMÁTICA”

La propuesta busca fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en todos los niveles obligatorios mediante capacitación docente, recursos pedagógicos y acompañamiento en las escuelas.

El Gobierno provincial lanzó este viernes el Plan Jurisdiccional “Somos Aprender Matemática”, una iniciativa destinada a mejorar los aprendizajes en esta área clave del conocimiento y fortalecer las prácticas de enseñanza en las instituciones educativas de toda la provincia.

La presentación estuvo encabezada por la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, desde el Centro de Innovación Educativa “ELE”, en el marco del compromiso federal para fortalecer la enseñanza de la matemática y revertir los bajos resultados registrados en los distintos niveles educativos.

Durante el acto, la ministra destacó que el programa cuenta con una guía de orientaciones y propuestas de actividades alojada en la plataforma educativa “ELE”, diseñada para acompañar el trabajo docente en las aulas. Además, señaló que se puso en marcha una capacitación específica destinada a docentes de Nivel Inicial, Primario y Secundario. “Se necesita la matemática para todo, es vital. Queremos que lo que se enseña en el aula se aplique a la vida cotidiana y no sea visto como algo abstracto”, expresó Naidenoff.

La funcionaria remarcó que más del 70 por ciento de los estudiantes secundarios chaqueños presentan dificultades significativas en matemática, por lo que consideró fundamental impulsar nuevas estrategias pedagógicas. “Este es el inicio de una matemática diferente, presentada de un modo diferente para que los chicos aprendan”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es que los estudiantes incorporen herramientas que les permitan resolver situaciones concretas de la vida diaria. “Buscamos enseñar para ver resultados, y los resultados solo se logran cuando el chico aprende”, manifestó.

CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

El trayecto formativo contempla dos líneas de acción. Por un lado, el “Ateneo Didáctico Provincial”, con 120 horas cátedra virtuales a desarrollarse a través de la plataforma ELE. Por otro, el programa “Somos Acompañar Matemática”, que prevé visitas e intervenciones pedagógicas mensuales de supervisores y equipos técnicos en las escuelas.

Desde la cartera educativa señalaron que la matemática es fundamental para el desarrollo del pensamiento lógico, la resolución de problemas, la argumentación y la toma de decisiones informadas, capacidades esenciales para la formación integral de los estudiantes.

A través de esta política educativa, la provincia busca fortalecer el desarrollo profesional docente, promover estrategias de enseñanza contextualizadas y garantizar el acceso a recursos didácticos pertinentes.

Además, el plan apunta a consolidar el vínculo entre las escuelas, las familias y la comunidad, promoviendo una sociedad que valore a la matemática como una herramienta indispensable para comprender la realidad y afrontar los desafíos del presente.

Acompañaron la actividad autoridades educativas provinciales, directores de niveles y regionales, supervisores y equipos técnicos que participarán en la implementación de esta propuesta en todo el territorio chaqueño.

Relacionado