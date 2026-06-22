CHACO PRESENTÓ SU MODELO DE EDUCACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ENCUENTRO LATINOAMERICANO

La ministra Sofía Naidenoff presentó un modelo de IA para aplicar estrategias pedagógicas en el aula y agilizar el sistema administrativo escolar, durante el encuentro latinoamericano Leadership Lab de Google for Education, en Google realizado en Santiago de Chile.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco, Sofía Naidenoff, presentó NEXO IA: una escuela que aprende con sentido humano y ético, ante referentes educativos de toda la región latinoamericana en Leadership Lab de Google for Education, realizado en las oficinas de Google en Santiago de Chile.

NEXO IA pone la tecnología al servicio del docente a través de cinco agentes que acompañan el trabajo diario en la escuela -desde la gestión de normativa hasta la detección temprana de chicos en riesgo- siempre con un revisor pedagógico que valida cada respuesta.

Una política pública para afianzar la educación que nace en el Chaco y que hoy es ejemplo en América Latina.

Nexo IA es inclusión

La ministra Naidenoff señaló que Nexo IA: “está pensado en la vida del chico, donde vive”. “Inclusión, es el corazón de Nexo IA, esta dinámica nació de una experiencia personal muy profunda. Tengo una persona en familia con autismo, pensaba que es tan proclive a aprender y, lamentablemente, los docentes no tienen la culpa, pero no tienen las herramientas. Entonces, nació esta cápsula (una sección dentro del sistema) Trastorno del Espectro Autista (TEA), que ofrece NEXO”.

“Como docente pasé por todos los niveles, hasta el nivel Inicial. Me gusta demasiado la docencia. Hice la carrera y llegué a esta altura de mi vida. Es un regalo que me da la vida estar en este lugar y poder compartir con líderes de educación de Latinoamérica desde el llano para poder analizar el sistema en general”.

Naidenoff durante su exposición ante líderes educativos de países de nuestra región, comentó todo el proceso iniciado en el 2024 cuando el Chaco firmó el compromiso federal para implementar el Plan Jurisdiccional de Alfabetización. “Nosotros trabajamos para que el chico de El Impenetrable tenga los mismos derechos y oportunidades de Resistencia”, aseguró, detallando que se implementó el Programa Aprendo Leyendo que implica una capacitación docente específica para fortalecer la enseñanza de la escritura y la lectura comprensiva de textos y la entrega de más de 300 mil libros para niños y maestros del primer ciclo de Nivel Primario.

“Hoy en tercer grado están comprendiendo lo que leen. Llevamos un año y medio de acompañamiento en territorio. Uno viene a mostrar este logro, pero detrás de estos primeros resultados hay todo un equipo que hizo posible”.

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