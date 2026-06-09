CHACO – DEMORARON A UN HOMBRE CON ARMAS Y NUMEROSOS ELEMENTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA

El procedimiento se realizó durante un operativo preventivo. El sospechoso no pudo justificar la procedencia de los objetos que transportaba en una motocicleta.

En el marco de un operativo de prevención llevado adelante por personal policial de Selvas del Río de Oro, un hombre de 35 años fue demorado luego de ser sorprendido transportando una importante cantidad de elementos cuya procedencia no pudo acreditar.

Anoche, a eso de las 22:15 en la zona rural conocida como “La Rinconada”, tras recibir información sobre una persona que se desplazaba en motocicleta ofreciendo a la venta objetos de dudosa procedencia.

Ante esta situación, los efectivos implementaron un operativo cerrojo y lograron interceptar al sospechoso. Al momento de ser identificado, el hombre adoptó una actitud agresiva e insultó al personal policial, por lo que fue demorado

Durante la inspección de una bolsa que transportaba, los uniformados hallaron dos escopetas de distintos calibres, cartuchos, machetes, cuchillos, una chaira, lazos, guachas y una gran cantidad de elementos utilizados para actividades rurales, además de herramientas varias. También se secuestró la motocicleta en la que se movilizaba y una suma de dinero en efectivo.

Al ser consultado sobre la procedencia de los objetos, el demorado no pudo brindar explicaciones, por lo que se procedió al secuestro preventivo de todos los elementos para establecer su origen.

El hombre fue trasladado para su examen médico y posteriormente alojado en la dependencia policial, quedando a disposición del Juzgado de Paz y Faltas de La Eduvigis, mientras continúan las tareas investigativas para determinar la procedencia de los bienes secuestrados.

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