CESAR SENA FUE INTERNADO EN EL AREA DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL PERRANDO

César Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue trasladado desde el Complejo Penitenciario I al Hospital Perrando de Resistencia luego de sufrir una fuerte crisis que requirió atención especializada en salud mental.

La información fue confirmada por su abogado defensor, Ricardo Osuna, quien indicó que el joven permanece internado en la sala 13 del servicio de Psiquiatría del Perrando. Según trascendió, Sena ya recibía tratamiento psicológico desde antes de quedar detenido por el crimen ocurrido en junio de 2023, pero en las últimas horas su estado obligó a una derivación inmediata para un mayor control médico.

En febrero de este año, la jueza Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal, condenó a Sena a la pena de prisión perpetua al hallarlo responsable del femicidio de quien era su pareja, Cecilia Strzyzowski, un caso que conmocionó a la provincia y tuvo repercusión nacional.

En el mismo juicio, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron también la pena máxima al ser considerados partícipes necesarios del crimen.

Por otra parte, Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado, mientras que Fabiana González recibió una pena de cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple. En tanto, Gustavo Melgarejo fue sentenciado a dos años y diez meses por el mismo delito y recuperó la libertad tras cumplir la condena impuesta.

La única imputada que resultó absuelta en el proceso fue Griselda Lucía Reynoso, quien fue declarada inocente por el tribunal.

La internación de César Sena se produjo mientras cumple la condena a prisión perpetua dictada por la Justicia chaqueña por uno de los casos más resonantes de los últimos años en la provincia.