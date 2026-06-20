¿César Sena cerca de salir de la cárcel? La defensa no descarta pedir la prisión domiciliaria, aunque frena las expectativas

RESISTENCIA. El caso que mantiene conmocionada a la provincia del Chaco sumó un nuevo y estratégico movimiento en los tribunales. La defensa técnica de César Sena, el principal imputado por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, rompió el silencio y admitió que no descarta solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria para el joven, aunque aclararon de inmediato que consideran la medida como «prematura» para el estado actual de la causa.

La posibilidad de que el menor del clan Sena abandone el Complejo Penitenciario para continuar el proceso bajo arresto en una vivienda particular encendió las alarmas sociales y mediáticas, en medio de un escenario judicial de extrema sensibilidad.

Una estrategia bajo la lupa: los argumentos de la defensa

Desde el entorno legal que asiste a César Sena explicaron los motivos por los cuales, si bien la prisión domiciliaria está contemplada dentro de las herramientas de la estrategia defensiva, aún no se ha formalizado la presentación ante el Equipo Fiscal Especial (EFE) ni ante el Juzgado de Garantías:

Falta de condiciones temporales: Los abogados consideran que los plazos procesales y la altísima presión social hacen que un pedido de tal magnitud sea «apresurado» en este momento de la investigación.

Los abogados consideran que los plazos procesales y la altísima presión social hacen que un pedido de tal magnitud sea «apresurado» en este momento de la investigación. Evaluación de riesgos: La justicia penal suele evaluar meticulosamente el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la causa antes de otorgar este tipo de morigeraciones, dos factores que la querella y la fiscalía sostienen con firmeza para mantener a Sena tras las rejas.

La postura de la querella y el malestar social

La mera mención de una eventual salida de la cárcel de César Sena generó un rechazo inmediato por parte de los representantes legales de la familia de la víctima. Desde la querella insisten en que las pruebas recolectadas hasta el momento son más que contundentes para robustecer la prisión preventiva efectiva en un establecimiento penitenciario común hasta la llegada del juicio por jurados.

Mientras los defensores miden los tiempos y aguardan el momento oportuno para jugar sus cartas judiciales, César Sena continuará alojado bajo estrictas medidas de seguridad, sabiendo que cualquier intento por sacarlo de la celda desatará una batalla legal sin cuartel en los tribunales chaqueños.