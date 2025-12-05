PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El individuo habría ingresado a distintas viviendas del barrio durante la madrugada. Fue detenido por la Policía cuando intentaba huir.

Durante la madrugada, personal de la Comisaría Cuarta de Resistencia realizaba recorridas preventivas por Villa Don Enrique cuando observaron a un hombre caminando, seguido por varios vecinos que lo señalaban como el autor de distintos hechos delictivos en la zona.

Los efectivos demoraron al sospechoso y convocaron a los damnificados para radicar las denuncias correspondientes. Posteriormente, el hombre fue trasladado a Medicina Legal y puesto a disposición de la Fiscalía Penal en turno.

De acuerdo con los testimonios aportados, uno de los residentes había observado mediante cámaras de seguridad que un sujeto manipulaba una tapa de alcantarilla y trepaba por paredes de viviendas ajenas. Los vecinos alertaron que la misma persona habría sido vista cometiendo otros ilícitos en el barrio.

Minutos después, otra vecina denunció que el sospechoso ingresó a su propiedad, la empujó y la agredió verbalmente antes de dirigirse hacia el sector superior del inmueble, donde intentó forzar la puerta. Tras los gritos del morador del piso superior, el individuo huyó saltando hacia la calle, provocándose lesiones en la caída.

La Policía realizó tareas de constatación en los domicilios y continúa con las actuaciones bajo directivas de la Fiscalía interviniente.