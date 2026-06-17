CAYERON CON MAS DE 400 GRAMOS DE COCAINA Y $8MILLONES: TRES MUJERES FUERON DETENIDAS EN RESISTENCIA

En un nuevo golpe contra el narcomenudeo en la capital chaqueña, personal del Departamento Antinarcóticos Metropolitana detuvo a tres mujeres que transportaban más de 400 gramos de cocaína y una suma superior a los ocho millones de pesos en efectivo. El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del lunes en inmediaciones de avenida Castelli y calle Primera Junta, en el barrio Villa Itatí de Resistencia.

La intervención policial fue el resultado de tareas investigativas que los agentes venían desarrollando en la zona. Cerca de las 19 horas, los efectivos interceptaron un automóvil Ford Fiesta en el que circulaban tres mujeres de 48, 41 y 28 años.

Durante el operativo, los investigadores advirtieron que una de las ocupantes intentó deshacerse de un objeto arrojándolo hacia una zanja cercana. La maniobra no pasó desapercibida para los uniformados, quienes recuperaron el elemento y comprobaron que se trataba de un paquete rectangular que contenía una sustancia blanquecina compacta.

Las pruebas de orientación realizadas en el lugar confirmaron que la sustancia era cocaína. El pesaje posterior arrojó un total de 426 gramos, una cantidad significativa que motivó la inmediata intervención de la Fiscalía Antidrogas. La requisa del vehículo permitió además el secuestro de más de ocho millones de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y el automóvil utilizado para el traslado de la droga, elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, las tres mujeres fueron notificadas de su aprehensión por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes y quedaron alojadas a disposición de la causa.