CAUSA LAVADO III: RECTA FINAL CON PEDIDOS DE CONDENA DE LA QUERELLA PARA JOSÉ HIPPERDINGER Y FAMILIA

El juicio de la causa Lavado III entro en su etapa culminante en la Cámara Federal de Resistencia, provincia del Chaco, con la expectativa de que el fallo se anuncie antes de que finalice el año. En el banquillo de los acusados se encuentra José Hipperdinger, ex funcionario de Villa Río Bermejito, señalado como el principal responsable de una trama de lavado de dinero. Junto a él, también enfrentan cargos Roxana Giménez, Nancy Giménez, Silvia Hipperdinger, Adrián Hipperdinger, Adriana Hipperdinger, Rolando Hipperdinger y David Lezcano

La próxima audiencia, programada para el 26 de noviembre, será decisiva. En ella, se dará lectura a las posibles réplicas o dúplicas. En caso de no existir estas instancias, se concederá a los imputados la oportunidad de expresar sus últimas palabras, marcando el cierre formal de los debates. Tras esto, el tribunal, integrado por magistrados provenientes de Formosa, Misiones y Chaco, se retirará a deliberar para emitir su veredicto.

Durante el proceso, la fiscalía presentó lo que considera pruebas contundentes, respaldadas por constataciones realizadas por la Gendarmería Nacional y los testimonios de diversos testigos. Debido a limitaciones de tiempo, los alegatos fueron presentados de manera sintética, pero resaltando los puntos clave que sustentan la acusación.

Pedidos de Condena

La querella solicito penas significativas de prisión para los acusados, reflejando la gravedad de los delitos que se les imputan.

Las penas solicitadas son las siguientes: – José Hipperdinger: 13 años de prisión efectiva – Adrián Hipperdinger: 13 años de prisión efectiva – Rosana Giménez: 10 años de prisión efectiva – Rolando Hipperdinger: 7 años de prisión efectiva – David Lezcano: 7 años de prisión efectiva – Silvia, Adriana Hipperdinger y Nancy Giménez: 3 años de prisión en suspenso

La causa Lavado III investiga una presunta asociación ilícita que operó en Villa Río Bermejito, desviando fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales para adquirir bienes de lujo y formar empresas. José Hipperdinger es señalado como el líder de esta estructura, con la colaboración de familiares y el fallecido ex intendente Lorenzo Heffner. Durante los allanamientos, se secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo y vehículos de lujo.

