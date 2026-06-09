CASTELLI – SE INTENSIFICAN LOS TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE RESTOS VERDES EN EL CASCO CÉNTRICO

En el marco de la temporada de poda, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Juan José Castelli continúan coordinando acciones para la recolección de ramas y restos verdes generados en distintos sectores de la ciudad.

Debido a que numerosos vecinos realizan tareas de poda en sus domicilios durante esta época del año, los operativos se han intensificado con el objetivo de mantener los espacios públicos limpios, ordenados y garantizar una adecuada disposición de los residuos vegetales.

Durante la jornada de hoy, y pese a las condiciones climáticas adversas, las cuadrillas municipales recorrieron distintos sectores del casco céntrico llevando adelante tareas de recolección y limpieza, demostrando el compromiso permanente con la prestación de servicios esenciales para la comunidad.

🌳 Desde el municipio se recuerda a los vecinos la importancia de colaborar con estos operativos, depositando las ramas y restos de poda de manera ordenada sobre las veredas y respetando los cronogramas establecidos para facilitar su retiro.

♻️ Estas acciones contribuyen a mantener una ciudad más limpia, segura y saludable para todos, reforzando además el cuidado del ambiente y la correcta gestión de los residuos verdes.

Relacionado