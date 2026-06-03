CASTELLI: MÁS ILUMINACIÓN, MÁS SEGURIDAD

💡🌙 Más iluminación, más seguridad: continúan los trabajos de recambio de luminarias en la ciudad

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través del área de Obras Públicas, continúa avanzando con el recambio y la mejora del sistema de alumbrado público en distintos sectores de la ciudad.

🔧 Estas tareas tienen como objetivo optimizar la iluminación de calles, avenidas y espacios públicos, brindando mayor seguridad y mejor visibilidad para vecinos, conductores y peatones que transitan durante la noche.

✨ Con cada nueva luminaria instalada se fortalecen las condiciones de seguridad, se mejora la calidad de vida de la comunidad y se contribuye a contar con una ciudad más ordenada, moderna y segura para todos.

🏙️ Desde el municipio se continúa trabajando de manera planificada para llegar a cada barrio, respondiendo a las necesidades de los vecinos y mejorando los servicios esenciales en toda la ciudad.

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

#intendenciapiosander

#MunicipioDeTodos

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