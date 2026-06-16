CASTELLI IMPULSA NUEVAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE UN CONVENIO CON LA FUNDACIÓN PLAN 21

puesta por fortalecer el acceso a la educación y la capacitación profesional, el intendente Pío Oscar Sander y la coordinadora de Proyectos de la Fundación Plan 21, Guadalupe del Pilar Carbo, firmaron un Convenio Marco de Cooperación Mutua y Asistencia Técnica que permitirá implementar en la ciudad el programa «Transformando el Futuro».

El acuerdo establece un marco de cooperación, complementación y asistencia técnica entre el Municipio de Juan José Castelli y la Fundación Plan 21, con el objetivo de promover e implementar programas de formación, capacitación y educación virtual destinados a vecinos de la ciudad y de toda la región.

A partir de esta iniciativa, la Fundación pondrá a disposición su plataforma virtual de aprendizaje, brindando acceso a una amplia oferta de cursos de capacitación, contenidos pedagógicos, material didáctico digital y acompañamiento técnico para los participantes.

Capacitación gratuita y accesible

Uno de los aspectos más destacados del programa es que las capacitaciones serán completamente gratuitas y estarán orientadas a áreas de gran demanda como tecnología, habilidades laborales y sostenibilidad.

Además, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, el municipio pondrá a disposición espacios y recursos tecnológicos para aquellas personas que no cuenten con conectividad o equipamiento propio, permitiendo que todos los interesados puedan acceder a las propuestas formativas.

Formación con certificación

Los participantes tendrán acceso a herramientas de calidad y certificaciones que fortalecerán su perfil profesional, ampliando sus posibilidades de inserción laboral y desarrollo personal.

Las capacitaciones estarán enfocadas en la adquisición de conocimientos y habilidades aplicables a distintos oficios y actividades productivas, promoviendo el crecimiento laboral y profesional de los vecinos.

Un compromiso con el futuro

Desde la Municipalidad destacaron que este tipo de alianzas estratégicas permiten acercar más oportunidades de formación a la comunidad, favoreciendo la inclusión educativa y el desarrollo local.

Con la puesta en marcha del programa «Transformando el Futuro», Juan José Castelli continúa consolidando políticas orientadas a la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de sus habitantes, apostando a la construcción de una comunidad con más herramientas, más oportunidades y mejores perspectivas para el futuro.

Fuente Diario Norte Castelli

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