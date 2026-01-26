CASTELLI-EL MUNICIPIO AVANZA CON DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE BANQUINAS
Servicios Públicos realiza trabajos de desmalezado y limpieza de banquinas.
Este lunes 26 de enero, cuadrillas de operarios municipales dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos llevaron adelante importantes tareas de desmalezado y limpieza de banquinas en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el Parque Industrial, Quinta Fuhr, barrio Güemes y Chacra 37.
Estos trabajos forman parte de un operativo sostenido que se desarrolla en diversos puntos del ejido urbano, en respuesta al crecimiento acelerado de malezas generado por las constantes precipitaciones registradas en los últimos días.
Desde el Municipio se continúa trabajando de manera intensiva en la erradicación de pastizales, con el objetivo de prevenir la proliferación de mosquitos y reducir riesgos para la salud pública, especialmente en este contexto de altas temperaturas y humedad.
Asimismo, se solicita la colaboración de los vecinos y vecinas con el corte de pasto en veredas y terrenos baldíos, entendiendo que el compromiso comunitario es fundamental para fortalecer las acciones preventivas y el cuidado del entorno común.