CASTELLI AVANZA CON PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y MÁS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

La ciudad de Juan José Castelli continúa consolidando su crecimiento con una planificación urbana sostenida y estratégica. El Municipio retomó los trabajos de pavimentación con el objetivo de sumar nuevas cuadras de asfalto, en el marco del proyecto integral que busca completar la pavimentación del casco céntrico y mejorar de manera significativa la infraestructura vial 🚜.

Estas acciones forman parte de una política de desarrollo urbano que apunta a transformar la ciudad, optimizando la circulación vehicular y peatonal, fortaleciendo la conectividad entre barrios y garantizando mayor seguridad en el tránsito diario 🚦.

El intendente Pío Sander visitó las obras en ejecución y destacó la importancia de continuar avanzando con la infraestructura vial, subrayando que estos trabajos representan un paso fundamental para el crecimiento ordenado de la ciudad y la mejora en la calidad de vida de los vecinos.



🛣️ “Seguimos sumando más cuadras de pavimento con recursos genuinos, fortaleciendo la infraestructura vial de nuestra ciudad y dando respuestas concretas a la comunidad”, expresó el jefe comunal, remarcando que cada obra es posible gracias a una gestión ordenada y al compromiso de los contribuyentes.

El intendente también destacó el esfuerzo que realiza el Municipio para continuar avanzando con recursos propios, producto de una buena administración y del aporte tributario de los vecinos, lo que permite sostener y ampliar este tipo de obras fundamentales para el desarrollo local.

Estas mejoras favorecen la transitabilidad, reducen el impacto de las lluvias sobre las calles de tierra y potencian el desarrollo comercial y social del casco céntrico.

Con planificación, compromiso y trabajo sostenido, Castelli continúa creciendo y construyendo una ciudad más ordenada, moderna e integrada para todos sus habitantes

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