CASTELLI AVANZA CON EL PROGRAMA INTEGRAL DE CANALIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa ejecutando el Programa Integral de Canalización, una iniciativa destinada a mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y reducir los riesgos de anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

El intendente Pío Sander junto al secretario de Obras Públicas Lucas Rach, recorrieron la zonas intervenidas y constataron el avance de las obras .

Los trabajos incluyen la limpieza, ampliación y mantenimiento de los canales principales, además de tareas de canalización y cuneteo en puntos estratégicos, fortaleciendo los corredores naturales de drenaje y optimizando el funcionamiento del sistema hídrico urbano.

Asimismo, se realizan intervenciones sobre los reservorios de acopio de agua, que cumplen una función clave de contención en lugares estratégicos, permitiendo regular y controlar la descarga de los excedentes hídricos hacia el Canal 1.

De manera complementaria, el municipio lleva adelante importantes obras de contención en distintos sectores periféricos del ejido municipal, con el objetivo de limitar el ingreso de agua proveniente de los campos linderos hacia los barrios más vulnerables, protegiendo así a numerosas familias ante eventos climáticos adversos.

Este programa busca optimizar el sistema de desagües urbanos y brindar una respuesta efectiva a los barrios que históricamente sufren inconvenientes durante períodos de intensas precipitaciones, fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Con planificación y trabajo permanente, Castelli fortalece su sistema de drenaje para una ciudad más segura y preparada ante las lluvias.

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