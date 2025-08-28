CASTELLI: ACTIVIDADES EN LA UEGP N° 36

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del Día del Niño, la UEGP N° 36 llevó adelante una jornada de actividades con juegos y talleres en los que participó todo el alumnado.

La celebración contó con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, el secretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez y Natalia Aguilar.

Este importante evento fue organizado por la institución, con el objetivo de compartir una jornada especial, llena de diversión y compañerismo

