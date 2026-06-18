Jue. Jun 18th, 2026

CARLA -NOMBRE FICTICIO- ASEGURÓ QUE LA EXNOVIA DE BARRELIER “VENDÍA DROGA” EN EL BAR WACHITAS.

por Redaccion J 5 horas atrás

Carla -nombre ficticio- aseguró que la exnovia de Barrelier “vendía droga” en el bar Wachitas.

La testigo clave que declaró este miércoles ante el fiscal Raúl Garzón aseguró en diálogo con TN que Soledad Andreani “está mintiendo, porque ella decía que no sabía con quién se había metido”, señaló sobre el testimonio que la imputada dio acerca de Barrelier. “Sí sabía, porque ahí había prostitución”, denunció.

Carla, que usa un nombre ficticio para proteger su identidad, trabajó en el bar Wachitas desde 2020 hasta 2023 y detalló que Andreani “se dedicaba a la cobranza de las bebidas y la venta de droga. Vendía Cocaína y pastillas”, y que muchas de las mujeres que eran explotadas sexualmente “eran menores”.

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