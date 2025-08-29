CAPITANICH RECORRE EL IMPENETRABLE CON UNA INTENSA AGENDA DE REUNIONES POLÍTICAS

El exgobernador del Chaco y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria Chaco, Jorge Capitanich, inició este viernes 29 de agosto una gira por distintas localidades de El Impenetrable chaqueño, donde encabeza reuniones ampliadas con dirigentes, militantes y vecinos de la región.

La jornada comenzó a las 9:30 horas en Fuerte Esperanza, con un encuentro en la sede local del Partido Justicialista (PJ). Allí, Capitanich dialogó con referentes locales sobre las necesidades estructurales del territorio y presentó los ejes principales de su propuesta legislativa.

Luego, a las 15:00, la agenda continuó en Misión Nueva Pompeya, en la sede partidaria del barrio Wichí, donde mantuvo un intercambio con comunidades originarias, dirigentes sociales y militantes, en una actividad marcada por la participación y el compromiso colectivo.

El cierre de la jornada del viernes será a las 20:30 horas en Juan José Castelli, con una reunión en el local del PJ ubicado en calle Rivadavia 667. Se espera una amplia concurrencia de simpatizantes y referentes de toda la zona norte del Chaco.

La recorrida proseguirá el sábado 30 de agosto, con dos importantes actividades: a las 9:00 horas en El Espinillo, en la Cancha de Sandoval, y a las 11:30 en Villa Río Bermejito, donde se realizará un encuentro en el Salón de Molina.

Capitanich, quien busca representar al Chaco en el Senado de la Nación, reafirma con esta gira su compromiso con el interior profundo de la provincia. “Nuestro proyecto tiene como base la cercanía con la gente, el federalismo real y la justicia social. El Impenetrable merece políticas públicas sostenidas y presencia constante del Estado”, sostuvo el dirigente durante uno de los encuentros.

Estas actividades forman parte de una estrategia de fortalecimiento territorial de Fuerza Patria Chaco, espacio que impulsa una agenda centrada en el desarrollo regional, la defensa de los recursos provinciales y la protección de los derechos sociales conquistados.

