CAPACITACIÓN EL JEFE DE POLICÍA RECIBIÓ A LA PRIMERA MUJER NEGOCIADORA DE LA INSTITUCIÓN

La Policía del Chaco continúa fortaleciendo la capacitación y profesionalización de sus efectivos mediante la formación especializada en distintas áreas de intervención y resolución de conflictos.

Este martes por la tarde, en la oficina del Jefe de Policía, la Oficial Principal Jessica Victoria Cáceres, integrante de la División Negociación Policial dependiente del Departamento Cuerpo de Operaciones Especiales Metropolitana (COE), fue recibida por el Comisario General (R) Fernando Javier Romero luego de finalizar y aprobar el “VI Curso de Negociador Policial en Situaciones de Crisis y Resolución de Conflictos 2026”, desarrollado en la Escuela de Policía “Juan Vucetich” de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la localidad de Berazategui.

Del encuentro también participó el jefe de la División Negociación, Subcomisario Cristian Ramírez, que acompaño a su camarada en la capacitación.

El curso, dictado por la División Negociadores dependiente de la Superintendencia Fuerza de Operaciones Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tuvo una duración de 25 días y abordó contenidos vinculados a la negociación policial en situaciones de crisis, resolución de conflictos, mediación, salud mental aplicada, análisis de casos y procedimientos de intervención en escenarios de alta complejidad.

La culminación de esta formación representa un hecho histórico para la institución, ya que la Oficial Principal Cáceres se convirtió en la primera mujer negociadora de la Policía del Chaco, marcando un importante avance en materia de capacitación y especialización profesional.

Durante el encuentro, el Jefe de Policía destacó el compromiso y la dedicación de la oficial, remarcando que este logro “marca un hecho histórico para la Institución” y refleja la política de formación permanente impulsada por la actual gestión.

Asimismo, señaló que la capacitación constante de los hombres y mujeres que integran la fuerza constituye uno de los pilares fundamentales para brindar un servicio cada vez más profesional, eficiente y preparado para afrontar los desafíos que demanda la sociedad.

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