Cambio del huso horario en la Argentina: qué hay que hacer con los relojes cuando llegue la modificación

Con la media sanción obtenida en Diputados, la propuesta de Cobos se acerca un paso más a convertirse en ley, lo que podría marcar un cambio histórico en la manera en que los argentinos miden el tiempo.

Si finalmente se aprueba en el Senado, la recomendación oficial será revisar todos los relojes del hogar y de trabajo, ajustar sistemas digitales y coordinar cambios en empresas y organismos públicos para evitar desajustes. Aunque el objetivo sea optimizar recursos y acercar el horario al ritmo solar, la transición requerirá paciencia y coordinación para que la población logre adaptarse sin mayores inconvenientes.

En qué consiste el proyecto de cambio de huso horario

El proyecto establece que Argentina adoptaría el huso horario correspondiente a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich (UTC -4), en lugar del actual UTC -3.

De esta manera, de aprobarse la iniciativa de Cobos, el país tendría que atrasar los relojes 60 minutos, pasando del actual huso horario de -03 GMT al histórico -04 GMT, el mismo que rigió durante gran parte del siglo XX.

La justificación oficial apunta a alinear la hora civil con la luz solar, optimizar el uso de energía y reducir el consumo eléctrico, ya que, según los estudios que acompañan la propuesta, el horario vigente actualmente obliga a mantener encendidas luces artificiales durante más tiempo, especialmente en invierno.

Este cambio implica que todos los relojes, desde los de pulsera hasta los electrónicos, deberán ajustarse una hora hacia atrás. En la práctica, esto significa que amanecerá y atardecerá una hora antes de lo habitual según nuestro reloj, algo que impactará directamente en la rutina cotidiana.

Tips para adaptarse al cambio de horario

Ajustá de a poco : mové tu hora de dormir y levantarte 15 minutos antes cada día, hasta llegar al nuevo horario.

: mové tu hora de dormir y levantarte 15 minutos antes cada día, hasta llegar al nuevo horario. Evitá pantallas antes de dormir : la luz azul del celular y la computadora retrasa la conciliación del sueño.

: la luz azul del celular y la computadora retrasa la conciliación del sueño. Exposición al sol : tomá luz natural durante la mañana para sincronizar tu reloj biológico.

: tomá luz natural durante la mañana para sincronizar tu reloj biológico. Alimentación ligera : cená temprano y elegí comidas livianas que no alteren tu descanso.

: cená temprano y elegí comidas livianas que no alteren tu descanso. Actividad física moderada: el ejercicio ayuda a liberar tensiones y descansar mejor, pero evitá hacerlo justo antes de dormir.

Voces en contra del cambio del huso horario

No todos están de acuerdo con el cambio del huso horario, como pasa con el especialista en medicina del sueño Facundo Nogueira, para quien el eventual cambio de horario provocará “una catarata de gente con insomnio”.

“Vamos a tener una catarata de gente que venga a consultar por insomnio, porque no tiene forma de bloquear la luz solar”, aseguró el médico especializado, advirtiendo sobre cómo impactaría la medida que se tramita en el Congreso.

En ese sentido, explicó: «En julio, en Buenos Aires el sol sale a las 8.02, en Mendoza a las 8.39 y en El Calafate a las 9.47. Uno puede decir que estar más expuestos a la luz solar ayuda a activarnos (si se atrasa el horario), pero el invierno es apenas una fracción de lo que ocurre en el año”.

“En el verano, en Buenos Aires amanece a las 5.45, en Mendoza 6.31 y en El Calafate a las 5.44. Si corremos el huso horario, en Buenos Aires va a amanecer a las 4.45. No entiendo cuál es el beneficio de que a esa hora sea de día. La gente se va a levantar a las 6 de la mañana porque le va a entrar el Sol por la ventana», advirtió.

Finalmente, Nogueira analizó que “en esta época (invernal), el Sol se oculta en Buenos Aires a las 17.54. Si cambiamos el huso horario a las 17, ya va a ser de noche. Y en el verano, a las 19. ¿En qué momento vamos a exponernos al sol para exponernos a la vitamina D y hacer deporte?”, se preguntó.

Antecedentes del cambio de huso horario en la Argentina

A lo largo de su historia, la Argentina ha modificado su huso horario en múltiples ocasiones. La mayoría de estos cambios se realizaron con un objetivo principal: el ahorro de energía eléctrica. Durante los veranos, se adelantaba la hora para aprovechar mejor la luz solar en las tardes, reduciendo así la demanda de iluminación artificial.

El país ha oscilado entre los husos UTC-3 y UTC-4 , e incluso en algunos períodos de emergencia energética se llegó a adelantar a UTC-2 .

, e incluso en algunos períodos de emergencia energética se llegó a adelantar a . El último cambio significativo ocurrió en 2009, cuando se decidió que el país se mantendría de forma permanente en el huso UTC-3, abandonando la práctica del horario de verano.

De acuerdo con el texto presentado por Cobos el cambio tiene como objetivo alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica. Entre los considerandos de la medida se advierte que el huso horarios adoptado sería el correspondiente a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich, tal como establece el Sistema Internacional de Husos Horarios. Actualmente la hora oficial está fijada en -03 GMT.

De todas formas, el proyecto también establece que durante el verano, el Gobierno tendrá la facultad de volver al huso de -03 GMT para el período estival, para luego regresar a la nueva reglamentación.

«Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes. Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto», explicó Cobos en un posteo en la red social X.