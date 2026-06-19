CAMBIAN LOS TURNOS DE ANSES: EL PASO A PASO PARA REALIZAR TRÁMITES PRESENCIALES
El organismo gubernamental busca mejorar la accesibilidad, reducir traslados innecesarios y agilizar la atención en sus oficinas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una importante modificación en su sistema de turnos presenciales que beneficiará a millones de usuarios en todo el país. Quienes necesiten realizar una gestión podrán elegir libremente la oficina donde desean ser atendidos, sin depender de la cercanía de su domicilio registrado.
La medida representa un cambio significativo respecto al esquema anterior, que sugería automáticamente la delegación más próxima al domicilio informado en la base de datos del organismo. Aunque esa opción seguirá apareciendo como recomendación, los ciudadanos tendrán la posibilidad de seleccionar cualquier oficina disponible en el territorio nacional.
Cómo funciona el nuevo sistema de turnos de la entidad de seguridad social
El sistema asignaba como primera opción la oficina más cercana al domicilio declarado por cada ciudadano.
Si bien esta metodología buscaba ordenar la atención y reducir desplazamientos, en muchos casos generaba inconvenientes para personas que trabajan en otra localidad, se encuentran de viaje o residen temporalmente lejos de la dirección registrada.
Con el nuevo esquema, esas limitaciones desaparecen y cada usuario podrá decidir dónde realizar su trámite según sus necesidades particulares.
Paso a paso cómo seleccionar la oficina más cercana y modificar una fecha
La principal novedad es que ya no será obligatorio concurrir a la oficina sugerida por cercanía geográfica.
Al momento de solicitar un turno, los usuarios podrán visualizar distintas alternativas y seleccionar la delegación que les resulte más conveniente.
Desde ANSES señalaron que esta actualización permite adaptarse a múltiples situaciones personales, laborales y familiares, ofreciendo una atención más accesible y flexible.
Además, remarcaron que la medida contribuirá a mejorar la distribución de la demanda entre las distintas oficinas del país.
Entre los principales beneficios se destacan:
- Mayor libertad para elegir dónde realizar los trámites.
- Reducción de traslados innecesarios.
- Disminución de barreras geográficas.
- Mejor distribución de la demanda entre oficinas.
- Optimización de los tiempos de atención.
- Mayor accesibilidad para personas que se encuentran lejos de su domicilio habitual.
De acuerdo con ANSES, esta descentralización permitirá aprovechar mejor la capacidad operativa de las delegaciones y evitar la saturación de algunas oficinas.
Para solicitar un turno, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web de ANSES.
- Acceder a la sección «Trámites y Servicios».
- Seleccionar la opción «Turnos».
- Presionar «Solicitar un turno».
- Elegir el trámite que desean realizar.
- Ingresar el número de CUIL.
- Verificar los datos de contacto registrados.
- Seleccionar la provincia y la oficina donde desean ser atendidos.
- Confirmar la reserva siguiendo las instrucciones del sistema.
Una vez finalizado el proceso, el ciudadano recibirá la confirmación correspondiente con la fecha, horario y lugar asignado para la atención.