BÚSQUEDA SIN DESCANSO UNIDADES ESPECIALES Y COMISARÍAS CONTINÚAN LOS OPERATIVOS PARA ENCONTRAR A JONATHAN BLANCO Y AXEL GONZÁLEZ

Las tareas de rastrillaje continúan en distintos sectores de Fontana, Puerto Tirol, Colonia Popular y Laguna Blanca, con la participación de unidades especiales, canes y personal de diversas dependencias policiales.

En el marco de la investigación por la búsqueda de Jonathan Blanco y Axel González, durante la jornada del miércoles se desplegó un amplio operativo coordinado entre distintas unidades policiales especiales y convencionales en zonas estratégicas de Fontana, Puerto Tirol, Colonia Popular y Laguna Blanca.

Los trabajos estuvieron a cargo de efectivos de Policía Rural, Departamento Canes, División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, personal de comisarías y otras dependencias, quienes realizaron recorridos e inspecciones en sectores rurales y a lo largo de las vías férreas.

Uno de los rastrillajes se desarrolló desde Puerto Tirol hasta Laguna Blanca, cubriendo más de 18 kilómetros a pie junto a la can rastreadora “Nahla”, especializada en búsqueda de personas.

Asimismo, los efectivos mantuvieron entrevistas con vecinos, puesteros y baqueanos de la zona, a quienes se les entregó folletería con la imagen de los jóvenes buscados. Según manifestaron varios lugareños, no habrían observado el paso de personas con las características difundidas.

Paralelamente, se realizaron nuevas inspecciones en el sector donde fue hallado un teléfono celular reconocido por la familia de Jonathan Blanco, además de continuar con sobrevuelos y operativos con canes detectores en distintos puntos de interés.

Este jueves, se lanza un nuevo operativo de busqueda que tendra su inicio en la ciudad de Puerto Tirol.

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