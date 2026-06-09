BUSCAN A TRES ADOLESCENTES QUE SE AUSENTARON DE UNA RESIDENCIA DE CONTENCIÓN

Las menores se retiraron sin autorización del establecimiento donde se encontraban alojadas. La Fiscalia dispuso la activación del protocolo de búsqueda.

La Policía del Chaco solicita colaboración para establecer el paradero de tres adolescentes que se ausentaron este martes por la mañana de una residencia de contención ubicada en la ciudad de Resistencia.

Se trata de Ailén Magalí César, de 17 años; Tatiana Peralta, de 13; y Lara Jaquelin Aguirre, de 16, quienes se retiraron del lugar alrededor de las 11:45 sin autorización.

Tras la denuncia realizada por personal de la institución, la magistratura interviniente dispuso la inmediata activación del protocolo de búsqueda para dar con las jóvenes.

Ante cualquier información que contribuya a su localización, se solicita comunicarse con la dependencia policial más cercana o con el servicio de emergencias 911.

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