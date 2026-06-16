BRASIL: EL POLÉMICO VIDEO DE UNO DE LOS DETENIDOS POR LANZAR A UNA JOVEN DESDE UN PUENTE

Las fotos del detenido saltando junto a menores desde el mismo puente

Además del video del 2023, hay otras imágenes en las que se lo puede ver a al instructor junto a otros menores a punto de saltar desde el puente o en pleno salto. Las fotos corresponden a 2020 y 2021.

Tres detenidos por la muerte de la joven lanzada desde un puente en Brasil

Egoroff es uno de los tres empleados que fueron detenidos con prisión preventiva por la muerte de Rodrigues de Freitas. También fueron apresados Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años, y Maicon Fernandes Cintra, de 42. Todos están acusados de homicidio con premeditación por lo ocurrido durante la excursión.

Los tres instructores de rope jumping quedaron presos

Al momento de declarar ante la Policía de Brasil, Egoroff indicó que cobraba 180 reales por salto (unos 35 dólares) y que, tanto la verificación de las cuerdas como de la seguridad de los saltadores, era algo que hacían “en conjunto” con sus colegas.

Al ser consultado sobre si él era el responsable de instalar el equipo de seguridad o de hacer la inspección final antes del salto, respondió que no lo recordaba.

“No hay un estándar mínimo de seguridad; tres personas haciendo el mismo trabajo. La levantaron, la alzaron y la lanzaron como un saco de papas. No les importó en absoluto la vida de la persona. Nada. Es grotesco”, expuso Marco Antonio Junior, presidente de la Asociación Brasileña de Salto de Cuerda y Péndulo Humano (ABRJH).

«Rope jumping» fatal en Brasil

Rope jump mortal: aseguran que la joven arrojada al vacío en Brasil no murió en el acto

El lamentable suceso ocurrió en el emblemático sendero conocido como Puente del Esqueleto, situado en el municipio de Limeira, dentro del interior del estado de San Pablo.

De acuerdo con la información suministrada y difundida de manera oficial por la Secretaría de Seguridad Pública, la joven se encontraba participando con gran entusiasmo de una actividad recreativa al aire libre. La misma había sido organizada por empresas dedicadas a la realización de este tipo de saltos extremos cuando se produjo el terrible desenlace fatal que le costó la vida. CONTENIDO SENSIBLE.

Los equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos y el personal especializado del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudieron rápidamente al lugar de los hechos luego de recibir el desesperado llamado de alerta de los presentes. Sin embargo, al arribar a la zona de la caída, los profesionales médicos solo pudieron constatar que la joven había fallecido en el acto como consecuencia directa del violento impacto contra el suelo.